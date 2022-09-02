"الاتفاقيات ستساعد في ضمان التوثيق التاريخي والتأكد من بقاء الهولوكوست والأخطار الكامنة في معاداة السامية

وقع رئيس مؤسسة ياد فاشيم داني دايان مذكرة تفاهم في فيينا مع المستشار النمساوي كارل نيهامر، وبموجبه ستخصص النمسا 1.5 مليون يورو لبرنامج متعدد السنوات لإحياء ذكرى الهولوكوست.

هذه واحدة من أربع اتفاقيات وقعها دايان خلال زيارته الأولى للنمسا. خلال الزيارة، سيلتقي دايان برئيس النمسا ألكسندر فان دير بيلن وكذلك قادة الجالية اليهودية في البلاد.

وذكر دايان أن "الاتفاقيات ستساعد في ضمان التوثيق التاريخي والتأكد من بقاء ذكرى الهولوكوست والأخطار الكامنة في معاداة السامية على جدول الأعمال الوطني".