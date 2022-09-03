مسؤول أوروبي: "إيران لا تريد إحياء الاتفاق النووي، والرد الآخير كان غير منطقي"

أشار المسؤول، "ما يمكن تفسيره من الرد الإيراني الجديد هو أنهم لا يريدون إنهاء الصفقة"

أكد مسؤول أوروبي كبير مطلع على مفاوضات الاتفاق النووي مع إيران، مساء الجمعة، أن "رد طهران الأخير على اقتراح الاتحاد الأوروبي غير معقول ويشير إلى أن الإيرانيين غير مهتمين بإبرام اتفاق.

وأضاف المسؤول في تصريح له لموقع "أكسيوس"، أن "إيران تحاول فتح كل ما يتعلق بقضية التحقيقات من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية من جديد، التي اعتقدت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا أنه تم حلها بالفعل".

وتابع المسؤول، "الرد الإيراني كان غير منطقي على الإطلاق. إنه يعيد فتح البند الخاص بتحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مسودة الاتفاقية التي قدمها الاتحاد الأوروبي، سيما وأننا كنا مرنين قدر المستطاع وقد وافق الإيرانيون ضمنيا على ذلك في ردهم السابق يوم 15 آب/أغسطس"، مشيرا إلى أنه "ما يمكن تفسيره من الرد الإيراني الجديد هو أنهم لا يريدون إنهاء الصفقة، علمًا أننا وصلنا إلى مرحلة هي الأقرب لإحياء الاتفاق منذ بدء المفاوضات قبل 18 شهرا".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، قد أكد أن طهران أرسلت ردًا "بناء" على المقترحات الأمريكية المتعلقة بإحياء اتفاق 2015 النووي، الذي أبرمته طهران وقوى عالمية.

فيما أعلنت الولايات المتحدة في المقبل الخميس المنصرم، أن الرد الأخير الذي قدّمته طهران في إطار المحادثات المتعلقة بالاتفاق النووي لعام 2015 "ليس بنّاءً"، مما يحد من احتمال العودة إلى الالتزام بهذا الاتفاق التاريخي.