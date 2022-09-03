رئيس وزراء المجر يزور موسكو للمشاركة في جنازة ميخائيل غورباتشيف، و الكرملين يؤكد أنه لا لقاء مقررا بين بوتين واوربان

قال سكرتير الدولة، إن "أوربان الذي سيرافقه وفد، يريد أن يحيي الراحل ميخائيل غورباتشيف

أعلن سكرتير الدولة للاتصالات الدولية، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء المجري القومي فكتور أوربان، يتوجه إلى روسيا لحضور جنازة آخر زعيم للاتحاد السوفياتي ميخائيل غورباتشيف، فيما أكد الكرملين أنه "لا يوجد أي لقاء مقرر بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واوربان خلال زيارته لموسكو.

وقال سكرتير الدولة في تغريدة على تويتر غداة إعلان مجموعة غازبروم الروسية العملاقة الإبقاء على إغلاق خط أنابيب الغاز نورد ستريم الحيوي لأوروبا، إن "أوربان الذي سيرافقه وفد، يريد أن يحيي الراحل ميخائيل غورباتشيف".

وتنظم جنازة آخر زعيم للاتحاد السوفياتي ميخائيل غورباتشيف اليوم السبت في موسكو في مراسم محدودة لن يحضرها الرئيس فلاديمير بوتين ما يدل على إرثه المثير للجدل في روسيا.

وكان الكرملين أعلن الخميس المنصرم أن "الرئيس بوتين لن يحضر بسبب ارتباطات".

غداة وفاته وجه بوتين له أول تحية في رسالة تعزية. بلهجة حيادية، قال إن "غورباتشيف ترك تأثيرا كبيرا على تاريخ العالم وكان يجهد لعرض حلوله الخاصة للمشاكل".

وكانت وكالة إنترفاكس، قد أفادت الثلاثاء المنصرم، وفاة الزعيم السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف عن 92 عاما، وذلك بعد صراع طويل مع المرض.