إيران: "جهزنا عشرات المدن بأنظمة دفاعية لإحباط هجمات من دول أجنبية"

أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية أن أنظمة الدفاع المدني تعمل الآن في 51 مدينة وبلدة في جميع أنحاء البلاد

قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الإيرانية، اليوم (السبت)، إن طهران جهزت 51 مدينة وبلدة في عموم البلاد بأنظمة دفاع مدني، لإحباط أي احتمال لهجوم أجنبي. وهذا على خلفية تصعيد التوترات مع إسرائيل والولايات المتحدة، وقال الجنرال مهدي فرحي، نائب وزير الدفاع، إن الأنظمة تسمح للقوات المسلحة "بتحديد مواقع التهديدات وتعقبها باستخدام البرامج على مدار الساعة، اعتمادًا على نوع التهديد والخطر ".

وأشار نائب وزير الدفاع الإيراني إلى أن أساليب القتال هذه الأيام "بحسب قوة الدول" أصبحت أكثر تعقيدا. وفقًا للجنرال فرحي، حلت أنواع مختلفة من الحرب الهجينة بما في ذلك الهجمات الإلكترونية والهجمات البيولوجية والهجمات الإشعاعية محل الحروب "التقليدية". ولم يذكر فرحي أسماء الدول التي يمكن أن تهدد الجمهورية الإسلامية.

في السنوات الأخيرة، اتهمت إيران إسرائيل والولايات المتحدة بشن هجمات إلكترونية أضرت ببنيتها التحتية، كما اتهمت طهران إسرائيل بتخريب المنشآت النووية، ولم تؤكد إسرائيل هذه الأنباء ولم تنفها.