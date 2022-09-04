خاص / i24NEWS : سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة ينتقد المطالب الإيرانية

وأضاف جلعاد أردان، "نعارض هذه الصفقة بشدة لأنها لن تمنع طهران من جعلها قوة نووية"

أكد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة ، جلعاد أردان، في مقابلة حصرية مع i24NEWS، أن "موقف إسرائيل بخصوص إيران والمفاوضات الجارية بشأن الصفقة النووية لم يتغير" مشددا "لقد عارضنا خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2015، وما زلنا نعارض بشدة هذه الصفقة المحتملة مع إيران لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة القديمة بشكل أساسي. "

وأضاف جلعاد أردان، "نعارض هذه الصفقة بشدة لأنها لن تمنع طهران من جعلها قوة نووية"، مشيرا إلى أنه مع رفع القيود عن إيران، "سيكونون قادرين على تخصيب اليورانيوم دون أي قيود، وسيكونون قادرين على استخدام أجهزة طرد مركزي متطورة ، لذلك سوف يضفي شرعية على حصول إيران على أسلحة نووية".

وانتقد جلعاد أردان، ما أسماه "جرأة" إيران بعد أن طالب كبير الدبلوماسيين في البلاد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإسقاط قضية ثلاثة مواقع غير معلنة، وقال لـ i24NEWS، "أعتقد أنه من الواضح أن إيران تريد فقط مواصلة خداعها النووي"

وتابع جلعاد أردان، "إذا كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستغلق هذا التحقيق دون أي تفسير، أعتقد أنه سيخسر مصداقيته تمامًا، ولن يكون قادرًا على العمل في المستقبل لأنه لن يثق أحد أيا كان ما سيقوله هذا الرقيب".

وفي نفس السياق، قام جلعاد أردان، بإنتقاد إدارة بايدن الأمريكية، قائلاً: "عندما تولى بايدن منصبه، ذكروا بلا توقف ،" نريد صفقة أطول وأقوى مع إيران تشمل الصواريخ الباليستية، وتشمل كل شيء خارج الاتفاق النووي،" مشيرا إلى أن "هذه الرسالة الأطول والأقوى تلاشت ببطء ".

وأوضح جلعاد أردان، أنه "إذا تم التوقيع على الصفقة، فإنها تنقل رسالة واضحة لجميع المنظمات المتطرفة في جميع أنحاء العالم مفادها أنه لا توجد عواقب على الإطلاق للأنشطة الخبيثة لإيران"، مشيرا إلى أن "إيران تقدم المساعدة لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية وحماس"

"إذن ما هي الرسالة التي ستنقل إلى هذه الدولة المارقة بمجرد أن يستسلم العالم لمطالبها؟"