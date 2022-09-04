في إطار المحاولات للتـأثير على الاتفاق النووي: رئيس الموساد ينطلق غدا الى واشنطن

رئيس الموساد دافيد بارنيع ينطلق غدا الاثنين في زيارة الى واشنطن في إطار المحاولات للتأثير على الاتفاق

ينطلق رئيس الموساد الإسرائيلي دافيد بارنيع غدا الثلاثاء في زيارة إلى الولايات المتحدة، حيث سيجري خلالها عددا من الاجتماعات مع مسؤولين في البيت الأبيض، وفي وكالة المخابرات المركزية CIA ، وهيئة الأركان المشتركة في مقر وزارة الدفاع الأمريكية-البنتاغون، وفي وزارة الخارجية واجهزة أمنية أخرى.

وستركز زيارة رئيس الموساد للولايات المتحدة على توثييق التنسيق الأمني والاستخباراتي مع الأمريكيين حول قضية الملف النووي الايراني.

وبحسب القناة الاسرائيلية N12 فإن المعلومات التي سيستعرضها بارنيع ستشمل معطيات تظهر كيف ستنجح روسيا بتبييض أموال عن طريق ايران، في حال بقي الاتفاق كما هو عليه اليوم. وسيستعرض بارنيع حجم التموضع الايراني في الشرق الأوسط، ويعتقد الموساد أن هذه التفاصيل التي سيستعرضها بارتيع يمكن أن تؤثر على تفاصيل الاتفاق.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد عقد الخميس الماضي، جلسة عمل مع رئيس الموساد تمهيدا لسفره إلى الولايات المتحدة هذا الاسبوع ولقاءاته المرتقبة مع كبار المسؤولين في واشنطن. وتناولت الجلسة الاتفاق النووي مع إيران واستعداد رئيس الموساد لمواصلة الجهود الإسرائيلية في هذا الصدد.