الرئيس الإسرائيلي: بعد 50 سنة على عملية ميونيخ "العدالة التاريخية ستتحقق"

الرئيس الإسرائيلي: "هذه المأساة جعلت من الممكن بناء تحالف قوي ومستقر بين شعوبنا"

عقد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ونظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير، اليوم الأحد، مؤتمرا صحفيا مشتركا في برلين، وذلك لإحياء ذكرى مرور 50 سنة على الهجوم الذي قتل فيه 11 رياضيا إسرائيليا خلال أولمبياد ميونيخ عام 1972.

وقال الرئيس الإسرائيلي، "إنه وقت يتشابك فيه الحاضر والماضي والمستقبل، في المعاناة والفخر، هذه الزيارة بالنسبة لي هي عودة إلى الماضي، إلى جذور عائلتي في ألمانيا".

وأضاف إسحاق هرتسوغ، "شعب إسرائيل سيعيش إلى الأبد، شكرًا لالتزامك الأخلاقي بالعدالة وتعويض الأسر، هو التزام شخصي أدى في النهاية إلى حل تتولى فيه الحكومة الألمانية مسؤولياتها لتحقيق العدالة للعائلات الثكلى الإسرائيلية، وستتحقق العدالة التاريخية".

وتابع إسحاق هرتسوغ، "سنبقى نتذكّر ونذكر ونعيد تأكيد العِبَر من هذه المأساة، بما فيها أهمية محاربة التطرف للأجيال المقبلة"، مؤكدا أن "هذه الكارثة ساعدت في بناء تحالف قوي ومستقر بين شعوبنا، هذه الرابطة تقوم على المستقبل والأمل ، إنها رابط قوي لبلدينا ".

"آمل أنه من الآن فصاعدًا، سنبقى نتذكّر ونذكر ونعيد تأكيد العِبَر من هذه المأساة، بما فيها أهمية محاربة الارهاب للأجيال المقبلة".

وأشار الرئيس الإسرائيلي، إلى أنه منذ قيام دولة إسرائيل عام 1948 ، "كانت بلادنا نموذجًا للعمل من أجل الازدهار والحداثة"، مردفا "لقد تواصلنا دائمًا مع جيراننا. لقد شهدنا مؤخرًا تغييرات كبيرة ، خاصة مع الدول العربية بفضل اتفاقيات إبراهيم التي جلبت الحوار والسلام، وكانت دليلاً على أن جميع الأديان يمكن أن تكون أصدقاء وشركاء، مما يدل على ان الخير يمكن ان يفوق الشر ".

بدوره اعترف رئيس الدولة الألمانية فرانك فالتر شتاينماير، للرئيس الإسرائيلي بأنه من "المخجل" أن تحتاج ألمانيا خمسين سنة للتوصل إلى اتفاق لتعويض أقارب القتلى الاسرائيليين في عملية ميونيخ في 1972.

وستستمر زيارة الرئيس هرتسوغ إلى ألمانيا حتى 6 سبتمبر/أيلول