الأردن: بدء مناورات "الأسد المتأهب" بمشاركة قوات من 27 دولة بينها 8 دول عربية

أكد الأردن، أن "حدود البلاد مستقرة وتحت السيطرة"، وذلك بالتزامن مع انطلاق تمرين الأسد المتأهب الحالي

أعلن الأردن، اليوم الأحد، عن انطلاق فعاليات تمرين الأسد المتأهب 2022، والتي تستمر حتى منتصف سبتمبر/أيلول الجاري، بمشاركة 27 دولة بينها 8 دول عربية.

وأكد الأردن، أن "حدود البلاد مستقرة وتحت السيطرة"، وذلك بالتزامن مع انطلاق تمرين الأسد المتأهب الحالي الذي يقام في عدة ميادين تدريبية مخصصة تابعة للقوات المسلحة الأردنية، حسب موقع العين الإخبارية.

وقال الجيش الأردني في بيان إن "هذه التدريبات تهدف إلى العمل المشترك في مجال مكافحة التطرف وتطوير القدرات الأمنية والتعاون بين اجهزة ومؤسسات الدول المختلفة للاستجابة للتهديدات الأمنية والأزمات الداخلية"، مضيفا أن "هذا التمرين صمم على سيناريوهات تحاكي الواقع والظروف والتحديات التي يواجهها العالم أجمع ومنها خطر الإرهاب (...) ومحاكاة التهديدات الجديدة مثل استخدام أسلحة الدمار الشامل بمختلف الأنواع".

ومن جانبها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، عن "التزام واشنطن لشركائها في الشرق الأوسط بالدفاع المشترك ضد التهديدات المختلفة"، مضيفة إلى أن هذه التدريبات "واحدة من أكبر التدريبات العسكرية في المنطقة".

ويشارك في تمرين الأسد المتأهب 2022 أكثر من 4 آلاف عسكري، إضافة إلى ألف مدني، حيث تحاكي التدريبات أمن الحدود بشكل مستمر.

قال الكولونيل في الجيش الأميركي جوشوا سميث مدير العمليات "للقوة الخاصة (تاسك فورس) 51/5" في مؤتمر صحافي إن نحو 1700 عسكري أميركي و2200 عنصر من القوات المسلحة الأردنية و400 عنصر من الدول الأخرى تشارك في هذه التدريبات.

وتابع الكولونيل أن "التمرين سيتضمن مهمة القاذفات البعيدة المدى والتهديدات السيبرانية من أعداء وهميين والاتصال والتنسيق بين الوكالات وتطوير مهارات مكافحة الإرهاب والتزامن المتكامل للدفاع الجوي والصاروخي والكفاءات المتقدمة للأمن البحري وأمن الحدود"، موضحا أن "هذا التمرين يربط القوات المسلحة للبلدان المشاركة ويبرز اهتمامها المشترك في إطار مكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن الأقليمي".

وتشارك في هذه المناورات، حسب البيان، كل من المانيا وايطاليا واليابان والنروج وكازاخستان والنمسا والسويد وقبرص وكينيا واليونان وبولندا وبلجيكا وباكستان واستراليا والسعودية والعراق ولبنان والإمارات والبحرين والكويت وعمان والمغرب إضافة الى الأردن.