مسؤول أمريكي: الضغوطات الإسرائيلية بخصوص الاتفاق النووي تتزايد بسبب الانتخابات

اسرائيل تمارس ضغوطات متزايدة على الولايات المتحدة بخصوص الاتفاق النووي بحسب "وول ستريت جورنال"

ـأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية مساء اليوم بأن إدارة بايدن أطلعت إسرائيل على تفاصيل المفاوضات بينها وبين ايران وسمحت لهم بالتعبير عن موقفهم ضد التنازلات الأمريكية المختلفة، الأمر الذي قاد الولايات المتحدة لاتخاذ مزيد من الحذر. وبحسب التقرير، في الولايات المتحدة وإسرائيل "يفهمون جيدا مواقف كل واحد من الأطراف" وذكر التقرير ايضا أن في الولايات المتحدة يشعرون بأن الضغوطات الإسرائيلية بخصوص الموضوع الايراني من جانب إسرائيل تتزايد "بسبب الانتخابات".

وأفيد أيضا أن أحد نقاط الخلاف بين إسرائيل والولايات المتحدة هي تصريحات السياسيين الإسرائيليين التي تتعلق بالاتفاق النووي، حيث قال مسؤول أمريكي إنها تصدر بسبب جولة الانتخابات الحالية ولا تضيف الهدوء للولايات المتحدة. وبحسب الأمريكييين، تصريحات نتنياهو ضد الحكومة وطريقة الاهتمام بالملف الايراني، أدت الى قيام يائير لابيد وحكومته بتوجيه انتقادات ضد الاتفاق علنا، مع محاولاتهم للدفع نحو تصلب المواقف الأمريكية بالاتفاق النووي، الى جانب الإصرار على حرية العمل الإسرائيلي بمهاجمة أهداف ايرانية بعد التوقيع على الاتفاق.

ونقلت الصحيفة عن مسوؤلين أمريكيين إن الاتفاق الجديد يمكن أن يقلص بشكل كبير البرنامج النووي الايراني، واجبارها على إزالة المئات من أجهزة الطرد المتطورة التي تنتج اليورانيوم المخصب والتنازل عن غالبية مخزون اليورانيوم المخصب الذي تمتلكه. وتقول "وول ستريت جورنال" إن الخطوات كانت بهدف ابعاد ايران عن السلاح النووي لفترة تتراوح ما بين نصف عام حتى سبعة أشهر.

مع ذلك، فإنه بحسب مسوؤلين إسرائيليين تطرق لهم التقرير، إسرائيل تعتبر أن الاتفاق النووي يعطي شرعية لايران لتطوير ترسانة نووية وتقول "التهديد العسكري فقط الى جانب عقوبات شديدة يمكن أن يؤدي الى تنازلات كبيرة بالاتفاق". وذكر التقرير انه خلال الأيام الاخيرة، رفعت الحكومة الاسرائيلية مستوى الضغوطات على الأمريكيين، بما يشمل زيارة وزير الأمن الاسرائيلي بيني غانتس الى واشنطن الاسبوع الماضي.

المسؤولون الإسرائيليون، بحسب التقرير، يحرصون على عدم اللجوء الى المصطلحات وطريقة الضغط التي مارسها نتنياهو عام 2015 من أجل "عدم المبالغة بالضغوطات التي تمارس. وأن يكونوا جزءا من العملية بدون تدمير العلاقات مع الأمريكيين" وبحسب التقرير، خلال المكالمة ، التي أجريت بين بايدن ولابيد الاربعاء الماضي، الرئيس الأمريكي تعهد بأنه سيعارض تنازلات معينة تطلبها ايران بالاتفاق وتعارضها إسرائيل. وبحسب المسؤول الإسرائيلي, بايدن وافق على معارضة جهود ايران انهاء تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية"