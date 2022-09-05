إيران تطالب بإغلاق تحقيقات الطاقة الذرية من أجل التوصل إلى اتفاق مستدام

ناصر كنعاني، “إنهاء تحقيقات الوكالة جزء من الضمانات التي نسعى إليها من أجل التوصل إلى اتفاق نووي مستدام”

أكد مسؤول إيراني كبير، اليوم الإثنين، أن بلاده تسعى لإغلاق تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بشأن أنشطتها النووية ضمن الضمانات التي تطالب بها لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون “إنهاء تحقيقات الوكالة جزء من الضمانات التي نسعى إليها من أجل التوصل إلى اتفاق نووي مستدام”.

وكانت إيران قد أرسلت الأسبوع الماضي ردها الأخير على نص صاغه الاتحاد الأوروبي بهدف حل أزمة إحياء الاتفاق النووي الذي قيّدت طهران بموجبه برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية التي فرضتها عليها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وقال مسؤول أوروبي كبير مطلع على مفاوضات الاتفاق النووي مع إيران، الجمعة المنصرم، أن "رد طهران الأخير على اقتراح الاتحاد الأوروبي غير معقول ويشير إلى أن الإيرانيين غير مهتمين بإبرام اتفاق.

وينذر طلب إيران بالإضرار بفرص إنقاذ الاتفاق لأن واشنطن ترفض الربط بين هذا الطلب وتحقيق الوكالة.