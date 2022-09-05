السفير الأمريكي لدى إسرائيل: بايدن أبلغ لابيد -"لن نقيد يدي إسرائيل"

السفير الامريكي يتطرق الى فحوى المحادثة بين رئيس الحكومة الاسرائيلية والرئيس الامريكي

كشف السفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نايدس اليوم تفاصيل من المكالمة الهاتفية بين رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد مع الرئيس الأمريكي جو بايدن بخصوص الاتفاق النووي الايراني. وبحسب نايدس، بايدن كرر خلال المكالمة البيان بأن ايران لن تحصل على سلاح نووي وذلك كجزء من المصلحة الأمريكية. وقال بايدن :"ولا مرة سنقيد أيدي إسرائيل، نحن ندرك الخطر من جانب إيران".

وقال نايدس بحسب هيئة البث الرسمية "كان" إن امكانية التوقيع على الاتفاق النووي باتت قريبة رغم الإصرار الايراني على إغلاق تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة النووية، وشدد السفير الأمريكي "نحن نعلن بأن التحقيقات لن يتم إغلاقها بهذه السهولة. قلنا إن هذا لا يرتبط بالمفاوضات". وذكر بأن الإدارة الأمريكية معنية بحل ديبلوماسي، لكن فقط على أساس الشروط التي وافق عليها الأوروبيون في المسودة وإنه لم يتم التوصل إلى حل جميع الخلافات.

وقال نايدس إنه على دراية لوجود إسرائيليين يعارضون التوقيع على الاتفاق وقال إنه على اتصال دائم بهم. وفي حديثه مع رئيس الموسادي ددي برنياع قال :"أنت مدعو لزيارة الولايات المتحدة، والاجتماع مع الجميع".

وعلى صعيد متصل، نقلت رويترز عن مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل قوله إنه "أصبح أقل تفاؤلا حيال التوصل إلى اتفاق سريع حول إحياء الاتفاق النووي الإيراني وذلك عما كان عليه قبل وقت قصير".

وأضاف بوريل"يؤسفني أن أقول إنني أقل ثقة اليوم مما كنت عليه قبل 28 ساعة… إزاء احتمالات إبرام الاتفاق الآن".