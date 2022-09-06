الولايات المتحدة تحاكي مهمة تفجيرية فوق الشرق الأوسط وسط توتر العلاقات مع إيران

طائرات مقاتلة من بريطانيا والكويت والسعودية رافقت طائرتين من طراز B-52H Stratofortress وفق بيان

أعلن الجيش الأميركي، الإثنين، أن قاذفتين بعيدتي المدى بقدرة نووية من طراز "بي – 52" حلقتا فوق الشرق الأوسط في استعراض للقوة، في أحدث مهمة من نوعها في المنطقة تزامناً مع استمرار التوترات بين واشنطن وطهران.

وأقلعت القاذفتان من قاعدة القوات الجوية الملكية في فيرفورد بإنجلترا وحلقتا فوق شرق البحر المتوسط وشبه الجزيرة العربية والبحر الأحمر، الأحد، في مهمة تدريبية مع الطائرات الحربية السعودية والكويتية قبل أن تغادر المنطقة، حسب ما نشرت صحيفة الشرق الأوسط.

وأشار الضابط المسؤول في القوات الجوية الأميركية في الشرق الأوسط الجنرال أليكسوس جرينكيويتش إلى أن "التهديدات التي تتعرض لها الولايات المتحدة وشركاؤها لن تمر دون إجابة وأن مثل هذه المهمات تُظهر قدرتنا على توحيد القوى لردع خصومنا، وهزيمتهم إذا لزم الأمر".

ووفقًا للعربية نيوز، لم يذكر الجنرال أسماء الخصوم المحتملين لكن الولايات المتحدة تخوض مفاوضات مكثفة بشأن إحياء صفقة للحد من برنامج إيران النووي.

وقالت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إن رد إيران على الاتفاق الأخير المقترح "لم يكن بناء" في الوقت الذي زعمت فيه إيران أنها لم تتلق أي رد رسمي من الولايات المتحدة على مطالبها.

وتخوض الولايات المتحدة بالتنسيق مع الدول العظمى محادثات بشأن استعادة اتفاقية 2015 - التي تخلت عنها الولايات المتحدة في 2018 - في فيينا منذ أبريل من العام الماضي، لكنها تعثرت مرارًا وتكرارًا.

وضربت القوات الجوية الأمريكية مؤخرًا الميليشيات المدعومة من إيران في سوريا بينما قال غرينكويتش الشهر الماضي إن الولايات المتحدة "ملتزمة بالاستقرار الإقليمي سواء كان ذلك يعني ردع إيران (أو) مواجهة المنظمات المتطرفة العنيفة".

وقال بيان للقيادة المركزية إن طائرات مقاتلة من بريطانيا والكويت والسعودية رافقت طائرتين من طراز B-52H Stratofortress من قيادة الضربة العالمية الأمريكية يوم الأحد. وأضاف البيان إن الطائرات بدأت في رابع تدريبات من نوعها هذا العام في قاعدة فيرفورد الجوية في إنجلترا وحلقت فوق شرق البحر المتوسط وشبه الجزيرة العربية والبحر الأحمر "قبل مغادرتها المنطقة".

وقال الجيش الأمريكي إن وحدات برية وبحرية أمريكية بالإضافة إلى 16 دولة أخرى ، من بينها كندا، قدمت دعما لوجيستيا. الجيش الأمريكي "قام بمحاكاة عملية تفجير من الأرض".

وقال قائد القيادة المركزية الجنرال مايكل إريك كوريلا: "لدينا القدرة على وضع قدر كبير من القوة القتالية في الجو إلى جانب شركائنا بسرعة كبيرة. يمكننا أن نفعل الشيء نفسه على الأرض وفي البحر ".