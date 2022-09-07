تقرير: الاتفاق مع ايران لن يوقع قبل الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة

السبب هو الاتفاق يجب عرضه امام مجلس الشيوخ وهي عملية طويلة تستغرق وقتا وتتزامن مع الانتخابات

قال ديبلوماسيون غربيون لـهيئة البث الرسمية "كان" إن الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة لم يتم التوقيع عليه بعد، وإن لن يتم التوقيع عليه خلال الأيام القادمة- على ما يبدو سيتأجل إلى ما بعد الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة.

وذكروا أن السبب لذلك أنه فيما لو تم التوقيع على الاتفاق، بأنه يجب على إدارة بايدن عرضه للنظر فيه من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي. هذه العملية تستغرق 30 يوما على الأقل والتي ستنتهي ما بين منتصف حتى نهاية شهر تشرين أول/نوفمبر في ذروة الحملة الانتخابية. والتقديرات هي بأن الرئيس جو بايدن سيرغب بتجنب إجراء هذه العملية في ذروة فترة الانتخابات. وفي هذه المرحلة يبدو أن الايرانيين والأمريكيين بعيدين عن تفاهمات.

ويشار الى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد بعث خلال زيارته الى قاعدة نفاطيم الجوية، رسالة إلى ايران على خلفية المباحثات النووية بينها وبين القوة العظمى وقال إن "واصلت ايران المحاولة، ستكتشف يد إسرائيل الطويلة وقدراتها".