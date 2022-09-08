الأمم المتحدة: العالم تراجع خمس سنوات في الصحة والتعليم ومستوى المعيشة بسبب وباء كوفيد-19

رئيس برنامج الأمم المتحدة: "هذا يعني اننا نموت باكرا وأننا أقل تعليمًا ودخلنا ينخفض"

ذكر تقرير للأمم المتحدة نُشر اليوم الخميس، أن مجموعة غير مسبوقة من الأزمات، وعلى رأسها Covid-19، أعادت التقدم البشري خمس سنوات إلى الوراء وغذت موجة عالمية من عدم اليقين.

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) أنه للمرة الأولى منذ إنشائه قبل أكثر من 30 عامًا، انخفض مؤشر التنمية البشرية - وهو مقياس لمتوسط العمر المتوقع في البلدان ومستويات التعليم ومستويات المعيشة - لمدة عامين على التوالي، في عامي 2020 و2021.

وقال رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكيم شتاينر لوكالة فرانس برس في مقابلة "هذا يعني اننا نموت باكرا وأننا أقل تعليمًا ودخلنا ينخفض". واضاف "في ظل ثلاثة معايير فقط، يمكنك أن تفهم لماذا بدأ الكثير من الناس يشعرون باليأس والإحباط والقلق بشأن المستقبل".

ارتفع مؤشر التنمية البشرية بشكل مطرد على مدى عقود، لكنه بدأ في الانزلاق في عام 2020 واستمر في الانخفاض في عام 2021، مما أدى إلى محو مكاسب السنوات الخمس السابقة، كما تقول الدراسة.

يشير التقرير، الذي يحمل عنوان "أوقات من عدم اليقين، وحياة غير مستقرة"، إلى جائحة كوفيد -19 كمحرك رئيسي للانتكاس العالمي، ولكنه يقول أيضًا إن عددًا مجتمعًا من الأزمات - السياسية والمالية والمناخية حالت دون توفير الفرصة للسكان بالتعافي.

قال شتاينر: "لقد مررنا بالكوارث من قبل. كانت لدينا صراعات من قبل. لكن التقاء ما نواجهه الآن يمثل انتكاسة كبيرة للتنمية البشرية".

ووفقًا للدراسة، فإن الانتكاسة عالمية حقًا، حيث أثرت على أكثر من 90 في المائة من البلدان حول العالم. وفيما حافظت كل من سويسرا والنرويج وأيسلندا بمواقعها على رأس القائمة، استقر جنوب السودان وتشاد والنيجر في المراكز الأخيرة.

وبينما كانت بعض البلدان قد بدأت في التعافي من الوباء، فإن العديد من البلدان الأخرى في أمريكا اللاتينية وأفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا ومنطقة البحر الكاريبي لم تكن قد تجاوزت المنعطف، قبل اندلاع أزمة جديدة ضربت تداعياتها دولا عديدة بدءا من أوروبا فالعالم الثالث: الحرب في أوكرانيا.