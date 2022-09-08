إسرائيل تضغط على وكالة الطاقة الذرية للتحرك ضد إيران

بعد نشر التقرير الخاص بالانتهاكات الإيرانية في المجال النووي: ممارسة ضغوط على الوكالة للتحرك ضد طهران.

تعمل إسرائيل على الضغط على الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحرك ضد إيران، بعد التقرير الذي نشر أمس، والذي جاء فيه أن طهران لديها ما يكفي من اليورانيوم المخصب لإنتاج قنبلة نووية، وذلك على خلفية المفاوضات بين إيران والقوى بشأن العودة للاتفاق النووي.

قال مسؤولون إسرائيليون لقناة "كان" الاسرائيلية أنه في ضوء الانتهاكات الإيرانية، من الواضح أن الوكالة بحاجة إلى إصدار قرار من نوع ما بشأن المسألة الإيرانية، وهم يعملون في إسرائيل لتحقيق ذلك.

في هذه المرحلة، لا يتوقع أي حل مقترح ضد إيران، على الرغم من التقرير الجاد لوكالة الطاقة الذرية، والذي بموجبه، كما ذكر، خزنت إيران ما يكفي من اليورانيوم المخصب لإنتاج قنبلة واحدة، وأنه "لا يمكن الجزم بأن البرنامج للأغراض السلمية ".

وبحسب التقرير، زاد مخزون إيران من اليورانيوم المخصب (حتى 60٪) وتجاوز الكمية التي تُعرّف أحيانًا على أنها كافية لصنع قنبلة نووية. كما أُعلن أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60٪ - الذي يخصب أجهزة الطرد المركزي إلى حالة تراكم الغاز - قد ازداد منذ التقرير الأخير في مايو 2022، بنحو 12.5 كيلوغرامًا، ليبلغ 55.6 كيلوغرامًا.