الخارجية الايرانية: "اميركا تستخدم لهجة الغموض في النص المقترح للاتفاق، عليها الابتعاد عن ذلك"

وزير الخارجية الايراني: على اميركا الابتعاد عن استخدام لهجة الغموض في النص المقترح

اكد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان بانه على اميركا الابتعاد عن استخدام لهجة الغموض في النص المقترح من اجل الوصول الى نتيجة في اقصر وقت ممكن في مفاوضات رفع الحظر. بحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء الإيرانية "ارنا".

جاء ذلك في اتصال هاتفي لوزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان مساء الخميس مع عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" جرى خلاله البحث وتبادل وجهات النظر حول القضايا الثنائية والاقليمية والدولية ومفاوضات رفع الحظر.

واستعرض امير عبداللهيان ووانغ يي آخر تطورات تنفيذ برنامج التعاون الشامل بين إيران والصين ، بناء على المحادثات الأخيرة التي أجراها نائب وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية الايراني في بكين.

وأضاف أمير عبد اللهيان في هذا الاتصال الهاتفي حول مفاوضات رفع الحظر: ما زلنا جادين في التوصل إلى اتفاق جيد وقوي ومستديم، ولكن على أميركا أن تبتعد عن استخدام لهجة الغموض في النص.