عقوبات أمريكية ضد طهران تشمل وزارة الأمن الإيرانية ومنتجي الطائرات المسيرة المصدرة لروسيا

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الجمعة، "عقوبات على وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية"

أعلنت الولايات المتحدة، عن فرض عقوبات على شركة إيرانية يُزعم تورطها في شحن طائرات بدون طيار إلى روسيا وذلك من أجل استخدامها في حربها ضد أوكرانيا.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان لها، إنها "أدرجت في قائمة العقوبات، 3 شركات وفردا لدورهم في توفير الطائرات بدون طيار العسكرية الإيرانية"، ونقل البيان عن وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برايان نلسون، أن "روسيا تتخذ خيارات يائسة بشكل متزايد لمواصلة حربها غير المبررة ضد أوكرانيا، لا سيما في مواجهة عقوباتنا غير المسبوقة"، حسب صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وأضاف برايان نلسون، أن "الولايات المتحدة ملتزمة بفرض صارم لعقوباتنا ضد كل من روسيا وإيران، وكذلك محاسبة إيران وأولئك الذين يدعمون الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا"، مشددا "لن نتردد أيضا في استهداف المنتجين والموردين في إيران وبرنامج الطائرات بدون طيار التابع للحرس الثوري الإيراني، مما يدل على عزمنا على مواصلة ملاحقة الوكلاء الذين يزعزعون استقرار الشرق الأوسط".

وأردف برايان نلسون،: "يجب على الكيانات غير الإيرانية وغير الروسية توخي الحذر الشديد لتجنب دعم تطوير الطائرات بدون طيار الإيرانية أو نقلها أو بيع أي معدات عسكرية لروسيا لاستخدامها ضد أوكرانيا".

ومن جانب آخر، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الجمعة، عقوبات على وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية والوزير الذي يديرها إسماعيل الخطيب، بعد اتهام طهران بالمسؤولية عن هجوم إلكتروني استهدف ألبانيا.

وقالت الوزارة في إن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها، وضع الوزارة الإيرانية ضمن قوائم العقوبات بسبب مشاركتها في أنشطة إلكترونية ضد الولايات المتحدة وحلفائها"، مشيرة في بيان لها أن "جهات فاعلة في مجال التهديد السيبراني، مدعومة من الحكومة الإيرانية، نفذت في يوليو/تمُّوز الماضي هجوما أدى إلى تعطيل أنظمة الكمبيوتر الحكومية الألبانية، ما أجبر الحكومة على تعليق الخدمات العامة عبر الإنترنت لمواطنيها.

وفي هذا السياق، قال برايان نلسون، إن "هجوم إيران الإلكتروني على ألبانيا يتجاهل معايير السلوك المسؤول للدولة في زمن السلم في الفضاء الإلكتروني، والذي يتضمن الامتناع عن إلحاق الضرر بالبنية التحتية الحيوية التي توفر الخدمات للجمهور"، مضيفا: "لن نتسامح مع الأنشطة السيبرانية العدوانية المتزايدة لإيران التي تستهدف الولايات المتحدة أو حلفائنا وشركائنا".

وكان رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، قد أعلن الأربعاء الماضي، أن "مجلس الوزراء قرر قطع العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمفعول فوري" واتهمها بشن هجمات إلكترونية كبيرة ضدها خلال الصيف، في حين تعهّدت واشنطن محاسبة إيران لاستهدافها حليفتها ضمن حلف شمال الأطلسي (ناتو).