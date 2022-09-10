الخارجية الإيرانية تدين الحظر الأميركي على وزارة الامن الايرانية ووزيرها

المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني يدين الحظر الأميركي على وزارة الامن الايرانية

ادان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني بشدة، خطوة وزارة الخزانة الأميركية في فرض الحظر على وزارة الامن الإيرانية ووزيرها. بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الإيرانية "ارنا".

واكد كنعاني في تصريح له اليوم السبت "بأن الحظر الجديد كاجراءات الحظر الأميركية السابقة ضد وزارة الامن، لن يكون قادرا أبدًا على إحداث أي خلل في عزم خَدَمَة أمن الشعب الإيراني.

وقال: ان الإعلان عن الدعم الفوري من قبل اميركا للاتهام من قبل حكومة ألبانيا ضد الجمهورية الإسلامية الايرانية وما تلاه من إجراءات سريعة لواشنطن في فرض حظر متكرر على وزارة ووزير الامن في الجمهورية الإسلامية من خلال اللجوء إلى نفس الاتهام الزائف وغير المثبت، يظهر بوضوح أن مصمم هذا السيناريو ليس الحكومة الألبانية ، بل الحكومة الاميركية.

وصرح المتحدث باسم الخارجية الايرانية "أن اميركا فرضت استضافة زمرة "إرهابية" على حكومة وشعب ألبانيا لسنوات عديدة وقامت فضلا عن تقديم الدعم الكامل لها، بتدريب عناصرها وتجهيزهم في المجال السيبراني ، وان هذه المنظمة مازالت إحدى أدوات أميركا في تنفيذ هجمات سيبرانية وحرب نفسية ضد حكومة وشعب إيران".