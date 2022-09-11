مسؤول إسرائيلي: "الاتفاق النووي مع ايران لن يوقع قبل الانتخابات النصفية بالولايات المتحدة"

وقال المسؤول الإسرائيلي إن الوسيط الأمريكي لم يضع أي اقتراح على الطاولة بخصوص اتفاق ترسيم الحدود

قال مسؤول سياسي إسرائيلي الأحد خلال مؤتمر صحافي إنه في هذه المرحلة يبدو أن الإتفاق النووي بين ايران والدول العظمى لن يوقع حتى ما بعد الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة، والتي من المتوقع أن تجري في شهر تشرين ثاني/نوفمبر القادم. وقال "نحن نشعر بأن السياسة الإسرائيلية تعمل، وايران ليس لديها الرغبة بالعودة إلى الاتفاق كما كان".

وأضاف المسؤول :"نحن نعتقد أنه يوجد اتفاق أفضل من الذي تسعى اليه الولايات المتحدة- وهذا هو البديل الذي نطلبه باستمرار". وشدد :"هذا الاتفاق انتهت صلاحيته منذ سنوات، ويوجد لديه أفضليه خلال المدى القصير والمتوسط. يجب تمديد هذا الاتفاق. البيان الذي قدمته الدول الأوروبية بخصوص ايران هام جدا. وسيكون في صميم زيارة رئيس الحكومة إلى المانيا".

وبخصوص المفاوضات حول الحدود البحرية مع لبنان قال المسؤول السياسي إن الوسيط الأمريكي عاموس هوخشطين لم يضع أي اقتراح على الطاولة .وقال "لا زال هناك المزيد من العمل حول هذا الموضوع". وتابع "ونأمل أن يحدث هذا قريبا".

ويشار الى ان المانيا، بريطانيا وفرنسا نشرت أمس بيانا مشتركا عبروا خلاله عن إحباطهم من طلب ايران من الأمم المتحدة إغلاق التحقيق بشأن جزيئات اليورانيوم في ثلاثة مواقع نووية. وقالت هذه الدول، هذا الأمر يمكن أن يشكل خطر كبير على المحادثات.

وبعثت ايران بوقت سابق هذا الشهر ردها على الاتفاق المقترح من جانب الاتحاد الاوروبي لاعادة الاتفاق النووي، وبموجب ستقوم طهران بكبح برنامجها النووي وبالمقابل سيتم تخفيف العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة، الاتحاد الاوروبي والأمم المتحدة.

وقالت الدول الثلاث اليوم في بيان مشترك إن "هذا الطلب يثير شكوكا جدية حول نوايا والتزام ايران لنتيجة ناجحة بالموضوع، موقف ايران يتناقض مع التزاماتها القانونية- ويهدد فرص استعادة الاتفاق النووي".