رئيس الوزراء الإسرائيلي يتوجه إلى برلين لتنسيق المواقف حول الملف النووي الإيراني

أعرب لبيد عن شكره لألمانيا، وبريطانيا وفرنسا، على "موقفهم القوي"، في إشارة إلى البيان الثلاثي

توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد، اليوم الأحد، رفقة كبار المسؤولين الأمنيين، إلى برلين للقاء القادة الألمان، حيث الهدف من هذه الزيارة هو تنسيق المواقف حول الملف النووي الإيراني.

وقبل مغادرته بوقت قصير، أعرب لبيد عن شكره لألمانيا، وبريطانيا وفرنسا، على "موقفهم القوي"، في إشارة إلى البيان الثلاثي، والتي أعربت فيه القوى الأوروبية عن "شكوك جدية" مدى صدق إيران في السعي للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.

ومن المقرر أن يجتمع لبيد، غدا الاثنين مع المستشار أولاف شولتس ووزيرة الخارجية أنالينا بربوك والرئيس فرانك فالتر شتاينماير قبل العودة إلى إسرائيل في نفس اليوم.

وفي هذا السياق، أكد لبيد أن، "الهدف من هذه الزيارة هو تنسيق المواقف حول الملف النووي، والانتهاء من تفاصيل وثيقة التعاون الاستراتيجي والاقتصادي والأمني التي سنوقعها".

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، قد وصفت أمس السبت، البيان المشترك الذي أصدرته ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بشأن مفاوضات تهدف إلى إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بأنه "غير بناء" و "مؤسف".