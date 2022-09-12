رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الألماني يناقشان ملف إيران ومعاداة السامية

تقدم لابيد، بالشكر إلى الرئيس الألماني، على وقوفه إلى جانب إسرائيل في محاربة معاداة السامية

عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الإثنين، اجتماعا مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، في قصر بلفيو في برلين، وناقش الطرفان الاتفاق النووي الإيراني وتعزيز التعاون بين البلدين، حسب صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وأعرب يائير لابيد، خلال الاجتماع الذي استمر قرابة الساعة، عن "أهمية مواصلة الكفاح ضد البرنامج النووي الإيراني، وأهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين".

كما تقدم لابيد، بالشكر إلى الرئيس الألماني، على وقوفه إلى جانب إسرائيل في محاربة معاداة السامية، وعلى جهوده للتوصل إلى اتفاق تعويض مع عائلات الضحية من مذبحة ميونيخ عام 1972.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، توجه أمس الأحد، رفقة كبار المسؤولين الأمنيين، إلى برلين للقاء القادة الألمان، حيث الهدف من هذه الزيارة هو تنسيق المواقف حول الملف النووي الإيراني.