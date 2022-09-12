هل سيستقل بايدن الحافلة؟ قيود بريطانية على قادة العالم استعدادا لجنازة الملكة الراحلة

بريطانيا منعت قادة العالم من استخدام الطائرات والمروحيات الخاصة بسبب الازدحامات

على خلفية الاستعدادات لتشييع جنازة الملكة اليزابيث الثانية وحضور قادة كثيرين من أنحاء العالم، اثارت مطالبة بريطانية رسمية خاصة استياءا كبيرا بسبب "حظر الوصول لبريطانيا بالطائرات الخاصة واستخدام المروحيات الخاصة في لندن"، كما "لن يتمكن رؤساء وقادة الدول من التجول بسياراتهم الفاخرة في لندن".

ونقلت صحيفة "بوليتكان" عن مصادر خاصة بأن حاشية الرؤساء وقادة الدول الذين من المتوقع أن يشاركوا بالجنازة تلقوا الرسالة التي تضمنت الطلب- والتي جاءت بسبب مخاوف من أن الأمر يمكن أن يخلق ازدحاما كبيرا في مطارات وشوارع لندن. وبصورة طبيعية أفيد أن البيان تسبب بعدم رضا كبير. وكتب أحد السفراء الأجانب في لندن برسالة في الواتس آب بعد تلقي الطلب البريطاني "هل يمكنكم تخيل بايدن وهو يستقل الحافلة؟".

الرسالة المنسوبة لوزارة الخارجية البريطانية تطالب قادة العالم المختلفين عدم الوصول إلى لندن بطائرات خاصة وتطالبهم استخدام الرحلات التجارية العادية. وافيد انه لن "يتاح لقادة العالم التحرك في بريطانيا باستخدام مروحيات خاصة أو قوافل سيارات الدفع الرباعي الفاخرة". المخاوف الأساسية ترتبط من ازدحام استثنائي في مطار هيثرو، والذي لم ينجح طيلة أشهر الصيف بالتعامل مع ازدحام الرحلات والأنشطة داخله- وبسبب ذلك تم إلغاء رحلات كثيرة. والتعليمات هي أن الطائرات الخاصة لن تتمكن من الهبوط في مطار هيثرو وباقي المطارات المحيطة في لندن.

وهناك قضية أخرى تقض مضجع السلطات في بريطانيا والتي ترتبط بالازدحام الكبير المتوقع بالمكان الذي ستجري فيه الجنازة-دير ويسمنستر. والذي يضم قبور كثيرة لملوك بريطانيا، والذي ستجري فيه أيضا مراسم التنصيب الرسمية. المخاوف هي بأن جنازة الملكة إليزابيث الثانية من المتوقع أن تكون حدثا أكبر بكثير من أي حدث جنائزي جرى على الإطلاق.

وفي سياق متصل، الملك الجديد، تشارلس الثالث، من المتوقع أن يقيم استقبالا خاصا لكافة زعماء وقادة العالم الذين من المتوقع أن يشاركوا في الجنازة، مساء الأحد القادم. وبعد ذلك سيقوم القادة بالمرور من أمام نعش الملكة الراحلة، والتوقيع في كتاب التعازي الخاص الذي سيوضع في المكان.

.