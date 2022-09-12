اسرائيل عرضت على ألبانيا حماية من هجمات السايبر الايرانية

جاء هذا خلال مشاركته في مؤتمر في المانيا حول الديبلوماسية النسوية

اجتمع نائب وزير الخارجية الإسرائيلية عيدان رول مع وزيرة خارجية ألبانيا، تناولت التوتر بين ألبانيا وايران وعرض عليهم المساعدة بالحماية من هجمات السايبر الايرانية .جاء ذلك على خلفية قطع ألبانيا علاقاتها مع ايران قبل أسبوعين وطرد الديبلوماسيين الايرانيين من العاصمة تيرانا بسبب هجوم سايبر ايراني.

وبحسب "والا" عبر رول خلال مشاركته في مؤتمر "الديبلوماسية النسوية" في وزارة الخارجية ببرلين ، عبر رول أمام وزير خارجية ألبانيا عن تقديره على قرار ألبانيا لقطع العلاقات الديبلوماسية مع ايران. ونظم المؤتمر من قبل وزيرة خارجية ألمانيا أنالنا بربوك وشارك فيه ممثلون من دول مختلفة في اوروبا، بينهم وزيرات خارجية ألمانيا، النرويج، ألبانيا، السويد، لوكسمبورج، فنلندا ورواندا ومسؤولون من عشر دول إضافية.

وقال رول خلال العام الماضي، تبنت حكومة إسرائيل سياسة دفع النساء ودمجها باتخاذ القرار خصوصا في حالات الطوارئ الوطنية :"المساواة بين الجنسين هي قيمة رائدة في وزارة الخارجية وفي الحكومة العام الماضي". وقال إنه منذ تولي يائير لابيد منصبه وزيرا للخارجية زاد بشكل كبير تعيين النساء بمناصب في السفارات، رئاسة أقسام في الوزارة ومناصب كبيرة أخرى".

وأضاف :"الحكومة زادت التمثيل النسوي حول طاولة متخذي القرارات، بما يشمل عدد قياسي من الوزيرات والمديرات، هذا يوضح العلاقة الملزمة بين السياسة الخارجية والسياسة الداخلية. السياسة الخارجية تدفه المساواة بين الجنسين لن تكون فعالة بنفس القدر بدون سياسة محلية مقابلة".

وأشار نائب وزير الخارجية في المؤتمر بأن مركز التعاون الدولي في وزارة الخارجية ينفذ مشاريع للنهوض بدور المرأة في الدول النامية وأيضا ينفذ مشاريع للتعاون بمجال النهوض بالمرأة في إطار العلاقات الجديدة مع دول اتفاقيات إبراهيم، وقال رول "نحن الرجال يوجد لدينا مسؤولية كشركاء فعالين. سياسة خارجية نسوية ليست هامة للنساء فقط، إنما كاستراتيجية لدفع سياسة متجددة وفعالة لصالح حياتنا كلنا، نساءا ورجالا على حد سواء"