تقرير: المانيا تقرر شراء المنظومة الدفاعية الإسرائيلية "حيتس 3"

منظومة "حيتس 3" قادرة على مواجهة عدد من التهديدات بنفس الوقت والخروج من الغلاف الجوي

أفادت صحيفة "بلومبرغ" الأمريكية مساء اليوم بأن المانيا اتخذت قرارا أوليا بشراء منظومة الأسلحة الدفاعية الإسرائيلية "حيتس 3" بدلا من منظومة THAAD المكافئة لها، والتي تنتجها شركة لوكهيد مارتين الأمريكية. في حين صرح مسؤول حكومي ألماني لوكالة رويترز أنه "يوجد مخطط لشراء منظومة ’حيتس 3’ لكن لم يوقع أي شيئ".

وذكر موقع "واينت" أن المستشار الألماني اولف شولتس تحدث حول الموضوع اليوم في برلين مع رئيس الحكو الإسرائيلية يائير لابيد، وفي المؤتمر الصحافي الذي عقده الاثنان ألمح الى اتفاق قريب. في حين تطرق الإعلام الألماني أنه فيما لو اختارت برلين حيتس فإن قيمة الصفقة يمكن أن تبلغ ملياري دولار.

بعد الغزو الروسي الى أوكرانيا في شباط/فبراير الماضي، قرر الائتلاف برئاسة شولتس تخصيص صندوق بقيمة 100 مليار يورو لتحديث دراماتيكي للقوات العسكرية الألمانية بعد سنوات من الإهمال. هذا الاستثمار يأتي بالاضافة الى الميزانية الأمنية السنوية لألمانيا والتي بلغت 50 مليار يورو.

وتطرق شولتس اليها اليوم وقال :"هذا استثمار بالنسبة لأمننا وأمن جيراننا، ونحن نريد العمل مع إسرائيل على ذلك، بما يشمل ما يخص منظومة دفاعية جوية، لإسرائيل يوجد منظومة فعالة جدا، الحيتس 3".

في المقابل صرح لابيد وقال :"لإسرائيل يوجد دور ببناء القوة العسكرية الألمانية. خصوصا بمجال الدفاعات الجوية. يوجد لدينا التزام تام بأمن ألمانيا، لأمن اوروبا ولقدرة الدول الديموقراطية الليبرالية للدفاع عن نفسها". ووصف لابيد المحادثات كأنها ستؤدي الى "اتفاق مستقبلي ممكن".

منظومة "حيتس 3" قادرة على مواجهة عدد من التهديدات بنفس الوقت، الصواريخ الاعتراضية قادرة على الخروج خارج الغلاف الجوي وان تتحول الى اقمار صناعية "كاميكازي" ترصد وتصيب الأهداف