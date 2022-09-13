واشنطن تستبعد التوصل إلى اتفاق قريب بشأن إحياء الاتفاق النووي

من جهتها، اعتبرت إيران التي تؤكد أن برنامجها النووي مدني بحت، أنّ هذا الإعلان "غير بنّاء".

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في مؤتمر صحفي بالعاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، إن "رد إيران على اقتراح الاتحاد الأوروبي بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 يجعل احتمالات التوصل إلى اتفاق على المدى القريب غير مرجحة".

وكانت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا أبدت "شكوكاً جدية" حيال نية طهران في إحياء الاتفاق، واتهمت الدول الأوروبية الثلاث، طهران في بيان، السبت المنصرم، بـ"مواصلة التصعيد في برنامجها النووي بشكل يتجاوز أي مبرر مدني معقول"، في ما رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد المعارض لإحياء الاتفاق بهذا البيان عقب صدوره.

من جهتها، اعتبرت إيران التي تؤكد أن برنامجها النووي مدني بحت، أنّ هذا الإعلان "غير بنّاء".

يأتي هذا بعد مفاوضات استمرت عاما ونصف العام على المناقشات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي المبرم في العام 2015 والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في العام 2018.