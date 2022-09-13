وزير الخارجية الأمريكي يدعو زعماء أذربيجان وأرمينيا للتوصل إلى تسوية سلمية

صرح نيد برايس بأن "واشنطن ستضغط على أرمينيا وأذربيجان من أجل إنهاء فوري للقتال وإبرام اتفاق سلام بينها".

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، اليوم الثلاثاء زعماء أذربيجان وأرمينيا إلى التوصل لتسوية سلمية بعد أسوأ اشتباكات بين البلدين الجارين منذ حرب 2020.

ومن جانبه، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحفيين، خلال زيارته لولاية إنديانا شمال الولايات المتحدة، بأن "واشنطن ستضغط على أرمينيا وأذربيجان من أجل إنهاء فوري للقتال وإبرام اتفاق سلام بينها".

وكانت اذربيجان قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء أنها "حققت كل أهدافها على الحدود مع أرمينيا بعد المواجهات غير المسبوقة بين البلدين منذ الحرب في خريف 2020".

وأكد مكتب الرئيس الاذربيجاني الهام علييف في بيان أن "الاستفزازات التي قامت بها القوات الأرمينية على الحدود بين البلدين تم صدها، كل الأهداف تحققت" مشيرا الى ان "مسؤولية التصعيد تقع بالكامل على القادة السياسيين الأرمن".