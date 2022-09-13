الرئيس الإسرائيلي وزوجته سيحضران الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث الثانية

سيغادر الزوجان الأحد مطار بن غوريون الدولي، حيث ستقام في اليوم التالي جنازة رسمية للملكة

من المقرر أن يتوجه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ وزوجته السيدة الأولى ميشال هرتسوغ، الأحد المقبل 18 سبتمبر/أيلول إلى بريطانيا، لحضور الجنازة الرسمية الأسبوع المقبل للملكة إليزابيث الثانية.

وسيغادر الزوجان الأحد مطار بن غوريون الدولي، حيث ستقام في اليوم التالي جنازة رسمية للملكة، وبحسب بيان صادر عن مكتب الرئيس، فإن عائلة هرتسوغ "ستقدم تعازيها لجلالة الملك تشارلز الثالث والعائلة المالكة والشعب البريطاني".

وكان الرئيس الإسرائيلي وزوجته وقعا كتاب العزاء للملكة السبت الماضي، في مقر إقامة السفير البريطاني لدى إسرائيل وكتب هرتسوغ في كتاب العزاء: "بالنيابة عن دولة وشعب إسرائيل، أتقدم بأحر التعازي لوفاة جلالة الملكة إليزابيث الثانية، التي كانت فترة حكمها تاريخية".

وتوفيت الملكة إليزابيث الثانية الخميس الماضي، أطول ملوك بريطانيا جلوسا على العرش عن عمر ناهز 96 عاما، وأعلن القصر تنكيس الأعلام حدادا على وفاة الملكة.

وأعلن مجلس الجلوس على العرش، السبت الماضي، رسميا تنصيب تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا، وذلك بعد يومين على وفاة والدته.