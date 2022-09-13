الإستخبارات الأمريكية تؤكد أن "روسيا أرسلت 300 مليون دولار إلى أحزاب سياسية ومرشحين أجانب منذ 2014"

وأوضح المسؤول "تجهد الولايات المتحدة لمعالجة نقاط ضعفها ونشجع دولا أخرى على القيام بالمثل".

أفاد تقرير استخباراتي أمريكي رُفعت عنه السرية، اليوم الثلاثاء، أن روسيا قامت بإرسال 300 مليون دولار على الأقلّ سرًّا لأحزاب سياسية ومرشحين أجانب في أكثر من عشرين بلدًا منذ العام 2014 لكسب نفوذ فيها.

وقال مسؤول أميركي كبير إن "الولايات المتحدة تعتبر أن 300 مليون دولار تقديرات دنيا، وأن روسيا على الأرجح حوّلت بشكل سرّي المزيد من الأموال لم يتمّ رصدها" من دون أن يحدد بالاسم الدول المعنية، وأضاف أن" الخارجية الاميركية ستتشارك هذه الاستنتاجات مع حكومات أكثر من مئة بلد".

وأوضح المسؤول "تجتهد الولايات المتحدة لمعالجة نقاط ضعفها ونشجع دولا أخرى على القيام بالمثل".

ولم يحلل هذا التقييم التدخل الروسي في السياسة الأميركية لكن سبق لأجهزة الاستبخارات الأميركية أن قالت في وقت سابق إن موسكو تدخلت في الانتخابات الأميركية العام 2016 من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا دعما لدونالد ترامب الذي أعرب عن اعجابه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.