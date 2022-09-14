وزير الأمن الاسرائيلي يناقش مع نظيره الروماني زيادة التعاون الأمني بين إسرائيل ورومانيا

كما تطرق غانتس في كلمته الى مقتل الضابط الإسرائيلي في جنين الليلة الماضية معربا عن حزنه العميق وتعازيه

اجتمع وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس،الأربعاء مع نظيره الروماني فاسيلا دينكن في مقر الوزارة في تل أبيب، وتطرقا الى زيادة التعاون الأمني بين البلدين، وخلال المؤتمر الصحافي قدم وزير الدفاع الروماني لنظيره الإسرائيلي نسخة من شهادات ميلاد أفراد عائلته من جانب والده.

كما تطرق غانتس خلال كلمته الى مقتل الضابط الإسرائيلي الليلة في جنين وقال :"أود التعبير عن حزني وأقدم تعازي لعائلة الجندي الاسرائيلي الذي قتل الليلة، ولأصدقاءه ومحبيه. الضابط قاد قوة وتصرف بشجاعة للدفاع عن مواطني إسرائيل. سنواصل أنشطتنا المركزة أمام الارهاب في الضفة الغربية وفي كل مكان وسنقوم بتوسيعه كما يتطلب الأمر. نحن نُكَبِد المخربين والذين يقومون بإرسالهم ثمنا باهضا، وسنواصل ذلك. وسنهزم الارهاب عسكريا، وسنظل أقوياء ضد كمجتمع".

وخلال تطرقه الى اجتماعاته مع وزير الدفاع الروماني قال :"رومانيا شريكة هامة لإسرائيل، صديقة كبيرة بتحالف الناتو، وننقاسم معها المصالح المشتركة ورؤية مشتركة لعالم آمن ومستقر. الحرب في أوكرانيا تذكرنا جميعا بحاجة الدول ضمان قدرتها للدفاع عن نفسها، الى توسيع التعاون مع الدول التي نتشارك معها القيم والمصالح المشتركة. اتفقنا خلال اجتماعنا لتعميق التعاون العسكري والصناعي، واطار المحادثات الاستراتيجية، أود أن أشكره على الزيارة الهامة".