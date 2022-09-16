روسيا تعلن أنها لن تضمن أمن المصلين الإسرائيليين في أومان

"هذا خطر حقيقي. روسيا لا تستطيع ضمان أمن الإسرائيليين".

عقد السفير الإسرائيلي في موسكو ألكسندر بن تسفي، اجتماعا مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، تناول وصول الإسرائيليين إلى مدينة أومان بأوكرانيا في رأس السنة العبرية. على الرغم من أن السفير أوضح أن العديد من الإسرائيليين في طريقهم إلى هناك على الرغم من الوضع المتوتر بسبب الحرب، حذّر نائب الوزير من أن روسيا لن تكون قادرة على ضمان سلامتهم.

أبلغ السفير الإسرائيلي نائب الوزير الروسي أنه على الرغم من أن إسرائيل أصدرت تحذيرًا بالسفر إلى أوكرانيا ودعت أوكرانيا نفسها الإسرائيليين أيضًا إلى عدم القدوم - إلا أن المصلين ما زالوا مصممين وبعضهم موجود بالفعل في أومان.

وردا على ذلك، لم يلتزم بوجدانوف بأمنهم وقال: "هذا خطر حقيقي. روسيا لا تستطيع ضمان أمن الإسرائيليين". لكنه طلب الحصول على معلومات حول المصلين حتى يتمكن من نقلها إلى السلطات المختصة في الجيش الروسي.

ومن الأمور الأخرى التي طرحت في اللقاء بين الاثنين موضوع نقل ساحة الإسكندر في القدس من أيدي إسرائيل إلى روسيا. للتذكير، ووفقًا للتقارير، التزمت إسرائيل في عام 2020 بنقل المجمع مقابل إطلاق سراح الإسرائيلية نعمة يسسخار المسجونة في روسيا.