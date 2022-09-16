بعد الاحراج الدبلوماسي مع السفير، تشيلي اعتذرت لإسرائيل: "سنفتح صفحة جديدة"

اعتذرت وزارة الخارجية في تشيلي، خلال الليل (بين الخميس والجمعة) للسفير عن الإحراج الدبلوماسي الذي أحدثه.

بعد أن رفض الرئيس جابرييل غوريش قبول ميثاق السفير الإسرائيلي الجديد جيل أرتزيالي احتجاجًا على مقتل فلسطيني يبلغ من العمر 17 عامًا، أطلق النار على قوات الجيش الإسرائيلي بينما كانوا يرسمون خريطة منزل منفذ الهجوم الذي قتل الرائد الراحل بار فلاح. اعتذرت وزارة الخارجية في تشيلي، خلال الليل (بين الخميس والجمعة) للسفير عن الإحراج الدبلوماسي الذي أحدثه.

الرئيس التشيلي المعروف بآرائه المعادية لإسرائيل، كان غاضبًا أمس من "مقتل صبي فلسطيني"، ولهذا السبب أُبلغ السفير القادم الذي كان ينتظر عرض نص المعاهدة بأن الحدث لن يكون ممكنا بسبب "غضب الرئيس على قتل الاطفال في غزة".

سارعت الحكومة في تشيلي بالادعاء بأنها ليست بصدد فرض عقوبة ضد إسرائيل، وتقرر تأجيل الموعد التعيين إلى أكتوبر. ومع ذلك، فهذه خطوة غير مسبوقة. في الوقت نفسه، استدعت وزارة خارجية تشيلي السفير القادم، الذي وصل إلى تشيلي بالفعل في يوليو\تموز، لإجراء محادثة. وقال دبلوماسي في تشيلي لوسائل الإعلام المحلية "هناك الآن ضجة كبيرة في الحكومة ووزارة الخارجية، نحن بحاجة لمعرفة كيفية حل هذه المشكلة".

وقالت السفير أرتزيالي بعد الاجتماع في سانتياغو إن وزيرة الخارجية التشيلية أنطونيا أورغولا ومسؤول كبير آخر في مكتبها اعتذرا له ولإسرائيل عن الحادث. وقال "لقد تلقيت دعوة من الوزير وكان لدينا اجتماعًا طويلًا استمر أكثر من ساعة اعتذروا خلاله مرارا لي ولدولة إسرائيل. ونحن نطوي صفحة جديدة والآن سنركز على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين".