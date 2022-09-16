بلينكن: "بعد مرور عامين على اتفاقيات أبراهيم، الولايات المتحدة ملزمة بتعزيز الاتفاقيات وتوسيعها"

"لقد أدت الاتفاقيات إلى أشكال جديدة من التعاون والعمل الإقليمي والتكامل في الشرق الأوسط"

أشار وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن اليوم الجمعة، إلى ذكرى توقيع "اتفاقيات أبراهام" التي تم توقيعها قبل عامين، وقال اننا "نحتفل هذا الأسبوع بمرور عامين على توقيع اتفاقيات إبراهيم واتفاقيات التطبيع. وقد أحدثت هذه الخطوات تغييرًا جذريًا بالنسبة لإسرائيل، الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب.

واضاف بلينكين: "ولقد أدت الاتفاقيات إلى أشكال جديدة من التعاون والعمل الإقليمي والتكامل في الشرق الأوسط وما وراءه، بما في ذلك منتدى النقب التاريخي، الذي جمعنا مع إسرائيل وجيرانها. واليوم نشدد اننا ملتزمون بتعزيز و توسيع هذه الاتفاقيات بين إسرائيل والدول العربية والدول ذات الأغلبية المسلمة لتحسين الأمن الإقليمي والازدهار والسلام. وتتطلع الولايات المتحدة إلى المساعدة في تقوية وتعميق الشراكات في السنوات القادمة ".

وتأتي هذه التصريحات، تزامنا مع الاحتفال بمرور عامين على إبرام "اتفاقيات إبراهيم" بين اسرائيل والإمارات المتحدةـ البحرين والمغرب، وبمناسبة هذه الذكرى وصل وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، يوم الأربعاء الماضي، إلى اسرائيل في زيارة يرافقه فيها وفد رسمي واقتصادي رفيع المستوى للتباحث في الملفات ذات الاهتمام المشترك المتصلة وآفاق التعاون والشراكة الإماراتية الإسرائيلية خلال لقائه مع كبار المسؤولين الإسرائيليين.