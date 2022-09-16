كازاخستان تختتم مؤتمر الأديان السماوية والتقليدية

بمشاركة رئيس كازاخستان والبابا فرنسيس وشيخ الأزهر إضافة إلى أكثر من 100 وفدًا

اختتمت في العاصمة الكازاخية نور سلطان، امس الخميس، اليوم الثاني والأخير من فعاليات المؤتمر السابع للأديان السماوية والتقليدية. وشارك بالجلسة الختامية للمؤتمر في قصر الاستقلال، الرئيس الكازاخي جومرت توكاييف، وبابا الفاتيكان فرنسيس، وشيخ الأزهر أحمد الطيب، والحاخام الاسرائيلي الأكبر وأكثر من 100 وفد من 50 بلدًا.

جمع المؤتمر الرئيسي بين الأديان، حوالي 80 من القادة الدينيين المسلمين واليهود والمسيحيين والبوذيين والطاويين الذين يدعون إلى بذل جهود أكبر بين الأديان لمكافحة الحرب والفقر وتغير المناخ وغيرها من العلل التي تواجه الإنسانية.

وحضر الحاخامان الرئيسيان في إسرائيل، الحاخام السفاردي الأكبر إسحاق يوسف وكذلك الحاخام الأشكنازي الأكبر ديفيد لاو، الذين تحدثوا إلى i24NEWS حول تفاعلهم مع إمام الأزهر الأكبر في مصر، أحمد الطيب، الذي يُرجح أنه المرجع الديني الرئيسي في مصر والعالم الإسلامي السني.

قال الحاخام لاو: "صافحته وقلت له ،" أود أن أقول بصوت عالٍ الأشياء التي يمكننا أن نقولها بيننا ". وقال " سننجح معًا ". وكان من بين الحاضرين أيضًا الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر في مصر، الذي أعرب عن امتنانه للقادة الذين اجتمعوا "للتأكيد على أننا جميعًا عائلة واحدة كبيرة ، وأنه يمكننا وضع خلافاتنا وراءنا والعيش معًا في سلام وحب".

وشهدت الجلسة الختامية قراءة البيان الختامي للمؤتمر في نسخته السابعة تحت عنوان "دور قادة العالم والأديان التقليدية في التنمية الروحية والاجتماعية للبشرية في فترة ما بعد الجائحة".

وأكد المشاركون في البيان الختامي المكون من 35 مادة أن التغلب على النتائج السلبية لوباء كورونا لا يمكن أن تتحقق إلا بتضافر الجهود والتضامن المتبادل.

وتزامن الحدث مع الذكرى الثانية لتوقيع اتفاق إبراهيم ، الذي شهد تطبيع العديد من الدول العربية العلاقات مع إسرائيل في عام 2020.