ابراهيم رئيسي: على الولايات المتحدة اتخاذ قرار بشأن التوصل لاتفاق في مفاوضات رفع الحظر

وأشار رئيسي إلى أن الإدارة الأميركية تحتاج إلى اتخاذ إجراءات لبناء الثقة مع الجانب الإيراني.

قال الرئيس إبراهيم رئيسي إن الأمر الآن بيد واشنطن في قضية اتخاذ القرار النهائي بشأن التوصل لاتفاق في مفاوضات رفع الحظر، مؤكدا باننا عازمون على الدفاع بحزم عن حقوق ايران وشعبها.

وأضاف رئيسي "إن رفع العقوبات عن طهران يجب أن يكون مصحوبا بتحقيق الضمانات، موضحا أن مشكلة الضمانات يجب أن تحل للمضي قدما في المفاوضات".

واكد باننا عازمون على الدفاع بحزم عن حقوق ايران وشعبها وقال حول احتمال اجراء مفاوضات مباشرة مع اميركا: لا فائدة من مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة بشأن الاتفاق النووي، وأن مصلحة المواطن الإيراني لا تكمن في المفاوضات المباشرة.

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن "الإدارة الأميركية تحتاج إلى اتخاذ إجراءات لبناء الثقة مع الجانب الإيراني. وقال إن على الغرب قبل أن يطلب من إيران وقف أنشطتها النووية أن يطلب ذلك من "إسرائيل" التي تملك أسلحة دمار شامل".