جنيف: الولايات المتحدة وعدد من المنظمات غير الحكومية تسائل الجزائر حول الانتهاكات لحقوق الإنسان في البلاد

أشار مجلس حقوق الإنسان إلى الانتهاكات المنهجية التي يرتكبها "البوليساريو" والقوات الجزائرية بحق السكان

وجه الوفد الأمريكي بالدورة الـ 51 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، إلى جانب عدد من المنظمات غير الحكومية، مساءلة الجزائر بشأن الوضعية المقلقة للغاية لحقوق الإنسان في البلاد، والانتهاكات الجسيمة.

وأعربت الممثلة الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، السفيرة باتشيبا نيل كروكر، بصفتها رئيسة وفد الولايات المتحدة،عن "مخاوف الولايات المتحدة بشأن التوظيف واسع النطاق للقوانين التي تقيد بلا داع حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، من أجل اعتقال النشطاء"، مشيدة بـ "نشطاء المجتمع المدني الشجعان والمدافعين عن حقوق الإنسان والإعلاميين، وغيرهم ممن يصدحون بالحقيقة للسلطة ويدعون إلى احترام حقوق الإنسان"، حسب موقع ماب إكسبريس المغربي.

وأشار مجلس حقوق الإنسان إلى الانتهاكات المنهجية التي يرتكبها "البوليساريو" والقوات الجزائرية بحق السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، حيث يوظفون أبشع الوسائل لمعاقبة أي صوت يعارضهم أو يستنكر انتهاكاتهم الخطيرة وسرقتهم للمساعدات الإنسانية، ومنها الإعدامات خارج نطاق القضاء، آخرها حرق الشابين الصحراويين موحا ولد حمدي ولد سويلم وعلي الإدريسي وهما أحياء.

بدورها، ركزت عائشة الدويهي، باسم منظمة "تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية" غير الحكومية، التي تتخذ من جنيف مقرا لها، على التوترات المتزايدة في مخيمات تندوف بجنوب-غرب الجزائر، حيث أدى تراكم العديد من الأحداث الاجتماعية والسياسية إلى تكثيف الاحتجاجات.

من جانبه، قدم فاضل بريكة، بصفته ضحية لفظائع "البوليساريو" رواية مؤثرة عن "عمليات الاختطاف، والاحتجاز التعسفي، وأبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي في السجون السرية التي تديرها "البوليساريو" على التراب الجزائري"، مشيرا في سياق حديثه باسم منظمة "إل سيناكولو" إلى إقدام الجيش الجزائري في نونبر/تشرين الثاني 2021 على قتل 3 شبان صحراويين، هم لكبير ولد سيدي أحمد المرخي، عبيدات ولد البلال وفليا ولد بركة، وذلك في حفرة على مشارف ما يسمى بـ "مخيم الداخلة".

هذا وقد ذكرت "الشبكة الموحدة لتنمية موريتانيا" بمذكرة المقرر الخاص المعني بحقوق المهاجرين الذي قام بمساءلة السلطات الجزائرية بشأن قيام قوات الأمن الجزائرية بإعدام 2 من الصحراويين خارج نطاق القضاء في موقع منجم جنوب عوينة بلكراع، قصد حث المفوضية السامية على فتح تحقيق في هذه الجريمة المروعة وتطبيق المعايير الدولية الأساسية لحماية سكان مخيمات تندوف.