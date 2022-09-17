الخارجية الصينية : "نائب الرئيس سيحضر مراسم دفن الملكة إليزابيث الثانية"

وُجهت دعوة لحضور الجنازة إلى ألفَي شخصية بينهم المئات من قادة العالم وملوك

أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم السبت، أن نائب الرئيس الصيني وانغ كيشان، سيُحضر مراسم دفن الملكة إليزابيث الثانية، بعد أن مُنعت بعثة رسمية صينية من رؤية نعش الملكة الراحلة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماو نينغ في بيان إن "بدعوة من الحكومة البريطانية، سيحضر الممثل الخاص للرئيس شي جينبينغ، نائب الرئيس وانغ كيشان، مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية التي ستُقام في لندن في 19 أيلول/سبتمبر".

ووُجهت دعوة لحضور الجنازة إلى ألفَي شخصية بينهم المئات من قادة العالم وملوك، بمن فيهم الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين والإمبراطور الياباني ناروهيتو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأُعلن عن حضور وانغ بعد أن مَنع رئيس مجلس العموم ليندسي هويل وفدًا رسميًا أرسلته بكين من دخول حرم البرلمان حيث يُسجّى جثمان الملكة في قاعة ويستمنستر.

وأتى قرار المنع في أعقاب عقوبات فرضتها الصين على برلمانيين بريطانيين انتقدوا سجلها في مجال حقوق الإنسان.

وقال ماو في مؤتمر صحافي في لندن الجمعة إن المملكة المتحدة "يجب أن تظهر لباقة دبلوماسية وترحيباً حاراً في آنٍ معًا".

وسيُنقل جثمان الملكة، صباح الاثنين المقبل، ضمن مسيرة إلى كنيسة ويستمنستر حيث ستُقام مراسم الدفن عند الساعة العاشرة بتوقيت غرينتش. وستكون الجنازة الرسمية الأولى منذ وفاة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق وينستون تشرشل العام 1965.

وكان قصر باكنجهام،قد أعلن الأسبوع الماضي، عن وفاة الملكة إليزابيث الثانية أطول ملوك بريطانيا جلوسا على العرش عن عمر ناهز 96 عاما، وأعلن القصر تنكيس الأعلام حدادا على وفاة الملكة.