إسرائيل تدين رفض الرئيس التشيلي استقبال السفير الإسرائيلي الجديد

وقالت الوزارة في بيان لها، إن "إسرائيل تأخذ على محمل الجد السلوك المحير وغير المسبوق لتشيلي"

أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس الجمعة، أن عدم قبول أوراق اعتماد السفير الإسرائيلي الجديد، جيل أرتزيلي، من طرف الرئيس التشيلي غابرييل بوريك، أمر يضر بشكل خطير بعلاقات البلدين.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن "إسرائيل تأخذ على محمل الجد السلوك المحير وغير المسبوق لتشيلي"، مؤكدة أن "هذا الإجراء يضر بشكل خطير بعلاقات البلدين".

وأضاف البيان، أن "الوزارة استدعت إلى مقرها سفير تشيلي لدى إسرائيل لإجراء مقابلة الأحد القادم، حيث سيتم شرح هذا الإجراء بوضوح".

وكان السفير الإسرائيلي الجديد، جيل أرتزيلي، "كان موجودا بالفعل في القصر الرئاسي لحضور اجتماعه المخطط له مع بوريك الخميس الماضي، عندما أبلغته وزيرة الخارجية التشيلية أنطونيا أوريجولا، أنه لن يتم قبول أوراق الاعتماد في ذلك اليوم".

وصرح مسؤول دبلوماسي لوكالة أسوشيتيد برس الأمريكية، أن السفير "كان هناك بالفعل وأن الرئيس قرر عدم مقابلته، بسبب وفاة شاب يبلغ 17 عاما ، وبسبب زيادة النشاط العسكري في الضفة الغربية".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن الأربعاء الماضي، عن مقتل ضابط إسرائيلي خلال اشتباك مع مسلحين فلسطينيين بالقرب من منطقة التماس قرب معبر الجلمة القريب من مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، وسمح لاحقا بالنشر بأن الضابط هو بار فيلح من سكان نتانيا وسط إسرائيل.

وبحسب صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، فإن مسؤولين بوزارة الخارجية التشيلية، اعتذروا في وقت لاحق، للسفير الإسرائيلي.

وقال جيل أرتزيلي، "لقد كان حدثا غير سار لي، لكن كإسرائيلي ويهودي، يمكنني القول إن شعبي مر بأمور أسوأ في الـ 4000 سنة الماضية وسنتغلب أيضا على هذا الحدث لصالح البلدين".

وتابعت، أن السفير أرتزيلي أضاف "نحن نفتح صفحة جديدة؛ بالنسبة لي كانت الحادثة غير مريحة تماما".

لكن مصدرًا نقله موقع "والا '' الإسرائيلي، نفى اعتذار تشيلي عن تأجيل الحفل ، مشيرًا إلى أن الاعتذار كان فقط لعدم إبلاغ جيل ارتزيلي مسبقًا.