رئيس الوزراء لابيد سيلتقي في جلسة مجلس الأمم المتحدة بالرئيس التركي أردوغان

سيلتقي لابيد أيضًا برئيسة وزراء بريطانيا الجديدة، إليزابيث تروس، ورئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس

أكد مكتب رئيس الوزراء مساء اليوم أن يائير لابيد سيلتقي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء، خلال مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وهذا هو أول لقاء لرئيس وزراء إسرائيلي مع رئيس تركيا منذ الاجتماع بين إيهود أولمرت وأردوغان في عام 2008.

وذكر مكتب رئيس الوزراء أيضًا أنه خلال زيارته، سيلتقي لابيد أيضًا برئيسة وزراء بريطانيا الجديدة، إليزابيث تروس، ورئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، ومع الأمين العام من الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.

قبل نحو شهر، أعلنت إسرائيل وتركيا تطبيع العلاقات بينهما وعودة العلاقات الدبلوماسية إلى أعلى مستوى وتعيين سفراء وقناصل عامين بعد أكثر من أربع سنوات كان مستوى العلاقات فيها منخفضًا.

وقبيل الإعلان، وقّعت إسرائيل وتركيا أخيرًا اتفاقية طيران تسمح بتجديد رحلات الخطوط الجوية الإسرائيلية إلى تركيا بعد سنوات عديدة عندما كانت الرحلات الجوية بين البلدين تديرها شركات طيران تركية فقط.

تحدث لابيد وأردوغان مرتين عبر الهاتف في الشهرين الماضيين. جرت المحادثة الأولى فور أداء لابيد اليمين الدستورية كرئيس للوزراء والمحادثة الثانية جرت بعد إعلان تطبيع العلاقات.

قاد عملية تطبيع العلاقات بين البلدين الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ بالتنسيق مع لابيد ورئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت. في مارس\آذار، زار هرتسوغ أنقرة والتقى بأردوغان. كانت هذه أول زيارة لرئيس إسرائيلي إلى تركيا منذ 15 عامًا.