الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ سيسافر غدا مع زوجته لحضور جنازة ملكة إنجلترا

وسيوقع هرتسوغ على كتاب التعزية الموضوع في لانكستر هاوس. في الساعة 19:45 (بتوقيت إسرائيل)

يتوجه رئيس دولة إسرائيل يتسحاق هرتسوغ ، إلى بريطانيا غدا (الأحد) لحضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية. وسوف يطير هرتسوغ إلى بريطانيا مع زوجته ميخال. سيمر بجانب نعش الملكة في قاعة وستمنستر بالبرلمان في الساعة 18:20 بتوقيت إسرائيل، وسيوقع على كتاب التعزية الموضوع في لانكستر هاوس.

في الساعة 19:45 (بتوقيت إسرائيل)، سيشارك الرئيس في حفل استقبال يستضيفه الملك تشارلز الثالث لرؤساء الدول والعائلات المالكة الذين سيحضرون الجنازة في قصر باكنغهام. في اليوم التالي، سيشارك هرتسوغ كممثل للبلاد في مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية في وستمنستر أبي إلى جانب قادة العالم.

ولمدة خمسة أيام، اعتبارا من الأربعاء الماضي إلى الساعة 06:30 الاثنين القادم، يوم الجنازة الوطنية، يمكن للبريطانيين القدوم لوداع الملكة التي أشادوا بالإجماع بتفانيها طوال أكثر من سبعين عاما.

ويتوقع أن يزور مئات الآلاف بهو ويستمنستر الذي ستبقى أبوابه مفتوحة في هذه المناسبة 24 ساعة في اليوم. لكن الأمر يحتاج إلى الصبر بوجود طوابير طويلة يمكن أن تمتد لأميال.