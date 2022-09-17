English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • دولي
  • رئيس أركان الجيش افيف كوخافي يسافر إلى فرنسا لإبرام اتفاق مع لبنان حول الحدود البحرية

رئيس أركان الجيش افيف كوخافي يسافر إلى فرنسا لإبرام اتفاق مع لبنان حول الحدود البحرية

i24news

دقيقة 2
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي في مراسم تذكارية رسمية بمناسبة مرور 8 سنوات على عملية الجرف الصامد في القاعة التذكارية الوطنية عند مدخل المقبرة العسكرية في جبل هرتسل ، 10 يوليو ، 2022.
Photo by Olivier Fitoussi/Flash90رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي في مراسم تذكارية رسمية بمناسبة مرور 8 سنوات على عملية الجرف الصامد في القاعة التذكارية الوطنية عند مدخل المقبرة العسكرية في جبل هرتسل ، 10 يوليو ، 2022.

ستركز الاجتماعات على اتفاقية الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان

نحو الاتفاق على الحدود البحرية مع لبنان، رئيس الأركان أفيف كوخافي يتوجه إلى فرنسا الأسبوع المقبل ليعقد اجتماعات عمل مع نظيره الفرنسي ومستشار الرئيس ماكرون للأمن القومي، وستركز الاجتماعات على اتفاقية الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان ومحطة "كاريش" وحزب الله، إلى جانب قضايا أخرى تتعلق بإيران، والمؤسسة الإيرانية والاتفاق النووي.

Video poster

ارتباط فرنسا بقضية المياه الاقتصادية هو بناءً على علاقات وثيقة بين لبنان وبينها، كون توتال "شركة فرنسية" يفترض أن تنتج الغاز في المنطقة المتنازع عليها في خزان "كانا". وبحسب المخطط، يجب أن تحصل إسرائيل على حصة من الأرباح في المستقبل إذا تم إنتاج الغاز منها.

يقدر المسؤولون في إسرائيل أنه كان من الممكن البدء في إنتاج الغاز في منصة كاريش في نهاية الشهر، ولكن بسبب مشاكل لوجستية مع المعدات في شركة Energian ، فإن الاحتمال ان يحدث تأخير لعدة أسابيع.

في نهاية الأسبوع ، أشار مسؤول أمني كبير إلى تهديدات نصر الله وقال إنها تنبع من احتياجاته الداخلية والرغبة في تكوين صورة لنفسه كمدافع عن لبنان. يفعل ذلك رغم وجود مساحة كبيرة للاتفاق بين إسرائيل ولبنان بوساطة أمريكية.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق