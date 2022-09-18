رؤساء دول العالم يتوافدون إلى بريطانيا للمشاركة في جنازة الملكة إليزابيث الثانية

تم توجيه الدعوة لحضور الجنازة إلى 2000 شخصية بينهم المئات من قادة العالم وملوك

وسط استعدادات وتدابير مكثفة، تضع السلطات البريطانية اللمسات الأخيرة للتحضيرات الخاصة بدفن الملكة إليزابيث غدا الإثنين في لندن، وتوافد زعماء وقادة دوليون لحضور الجنازة، ومن أبرز المشاركين، الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والإمبراطور الياباني ناروهيتو، إضافة إلى ملك الأردن، والأمير مولاي رشيد شقيق العاهل المغربي الملك محمد السادس، وولي عهد البحرين وأمير قطر وسلطان عمان وممثل عن العائلة المالكة السعودية.

وتم توجيه الدعوة لحضور الجنازة إلى 2000 شخصية بينهم المئات من قادة العالم وملوك، فيما لم توجه أي دعوة لقادة روسيا وأفغانستان وبورما وسوريا وكوريا الشمالية، حسب موقع فرانس24.

وفي هذا السياق، وصل الرئيس الأميركي جو بايدن إلى بريطانيا مساء أمس السبت للمشاركة في تشييع الملكة إليزابيث الثانية، وحطت طائرته في مطار ستانستيد خارج لندن، ومن المتوقع أن يلقي نظرة الوداع على نعش الملكة الراحلة ويلتقي الملك الجديد تشارلز الثالث اليوم الأحد.

بدوره، غادر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عمان أمس السبت إلى لندن لحضور مراسم دفن الملكة إليزابيث الثانية الإثنين، وفق ما أعلن بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني.

من جهته، حل الأمير مولاي رشيد، شقيق العاهل المغربي الملك محمد السادس اليوم الأحد، بلندن لتمثيل الملك، في مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية، ولدى وصوله إلى مطار “ستانستد”، وجد في استقباله ممثلا خاصا للملك تشارلز الثالث، وسفير الملك محمد السادس بلندن والقنصل العام للمملكة المغربية بلندن.

كما سيتوجه رئيس دولة إسرائيل يتسحاق هرتسوغ ، إلى بريطانيا الأحد لحضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية. وسوف يطير هرتسوغ إلى بريطانيا مع زوجته ميخال. سيمر بجانب نعش الملكة في قاعة وستمنستر بالبرلمان في الساعة 18:20 بتوقيت إسرائيل، وسيوقع على كتاب التعزية الموضوع في لانكستر هاوس.

وأعلنت وزارة الخارجية الصينية، أمس السبت، أن نائب الرئيس الصيني وانغ كيشان، سيحضر مراسم دفن الملكة إليزابيث الثانية، وأكد المتحدث باسم الوزارة ماو نينغ في بيان: "بدعوة من الحكومة البريطانية، سيحضر الممثل الخاص للرئيس شي جينبينغ، نائب الرئيس وانغ كيشان، مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية التي ستُقام في لندن في 19 سبتمبر/أيلول".

وكان مصدر في وزارة الخارجية البريطانية قد قال الجمعة الماضي، إن "جنازة الملكة إليزابيث سيحضرها نحو 500 ضيف من 200 دولة ومنطقة تقريبا"، مضيفا أن "ما يقرب من 100 رئيس ورئيس حكومة وأكثر من 20 من أفراد عائلات مالكة سيحضرون الجنازة".

وسينقل نعش الملكة إليزابيث الثانية إلى كنيسة سانت جورج في قصر ويندسور في غرب لندن، حيث ستدفن في مراسم عائلية إلى جانب والدها الملك جورج السادس ووالدتها وزوجها فيليب. وستقام الأحد دقيقة صمت في بريطانيا عند الساعة 20,00 (19,00 ت غ) تكريما لـ"حياة وإرث" الملكة.

والتقى الملك تشارلز الثالث أمس السبت، زعماء 14 دولة تقع ضمن التاج البريطاني، مثل كندا وأستراليا وجامايكا.

وتوفيت الملكة في الثامن من سبتمبر/أيلول، في ضيعتها الصيفية بالمرتفعات الاسكتلندية عن 96 عاماً.