رغم التحذيرات الاسرائيلية والاوكرانية توقعات بوصول ما بين 7 الاف حتى 10 الاف اسرائيلي الى اومن

افاد مسؤولون إسرائيليون اليوم أن أكثر من 2000 إسرائيلي وصلوا إلى مدينة "اومان" في أوكرانيا وذلك لأداء الصلوات بمناسبة رأس السنة اليهودية. ووصف المسؤولون لهيئة البث الرسمية "كان" أن الوضع في اومان اليوم هو "خطر حقيقي على الحياة"، وبحسب التقديرات من المتوقع أن يصل الى هناك نحو 10 آلاف إسرائيلي الى اومان. وفي إسرائيل يوضحون إن في حالات الطوارئ سيكون من الصعب تقديم المساعدة للمواطنين الإسرائيليين في أوكرانيا، هذا على الرغم من التأهب من جانب موظفو وزارة الخارجية الإسرائيلية، السفارة الإسرائيلية وشرطة إسرائيل التي تتواجد في كييف.

وقبل عدة ايام عبر كبير مستشاري الرئيس الأوكراني زيلنسكي ميخائيل فودولياك، عن المخاوف الأوكرانية بأن موسكو من الممكن أن توجه صواريخ تجاه اومان خلال عيد رأس السنة العبرية بهدف "التسبب باهتزازات عالمية". وتطالب وزارة الخارجية الإسرائيلية والسلطات الأوكرانية الإسرائيليين عدم الوصول الى أومن بسبب الحرب. ولخص فودولياك "نحن نحذر- لكن هؤلاء يتحملون المسؤولية على أرواحهم. في دولة حرة لا يمكننا منع الناس من الوصول الى أومن".

في المقابل للتقديرات والتحذيرات، يواصل الجيش الأوكراني في حربه، ويواصل بنشاطة بتحرير مناطق في اقليم خيرسون من الاحتلال الروسي. مثلما ما حدث في إقليم خاركيف، والتي نجح فيها الأوكرانيون بالتقدم الى العمق عشرات الكيلومترات بمناطق تحت السيطرة الروسية وتحرير عشرين بلدة.