الصين ترد على الرئيس الأمريكي بـ"قوة" بشأن تايوان

قالت المتحدثة للصحفيين "إنه انتهاك خطير لالتزام مهم قطعته الولايات المتحدة بعدم تأييد استقلال تايوان"

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، اليوم الإثنين، أن بكين نددت بتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي قال إن بلاده ستدافع عن تايوان في حال تعرضها لغزو صيني، معتبرة أنها تشكل "انتهاكا خطرا لسياسة واشنطن حيال الجزيرة".

وقالت المتحدثة للصحفيين "إنه انتهاك خطير لالتزام مهم قطعته الولايات المتحدة بعدم تأييد استقلال تايوان، وتوجه رسالة خاطئة وخطرة إلى القوى الانفصالية الناشطة من أجل استقلال تايوان"، حسب موقع سكاي نيوز عربية

وكان الرئيس الأمريكي، قد أكد في وقت سابق، أن "بلاده ستدافع عن تايوان، في حال تعرضت لغزو عسكري صيني"، كما تطرق إلى تحذيره لنظيره الصيني شي جين بينغ، من الضرر الذي يلحق بمناخ الاستثمار إذا انتهكت بكين العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، بسبب هجومها العسكري على أوكرانيا.

وردا سؤاله في لقاء مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة "سي بي إس" عما إذا كانت القوات الأميركية ستدافع عن الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي التي تطالب الصين بضمها، أجاب بايدن: "نعم، إذا كان هناك هجوم غير مسبوق في الواقع".