تقرير: حوالي 200 مليون شخص يهودي من مختلف أنحاء العالم لديهم جذور سفاردية

أكدت وسائل الإعلام اليوم الاثنين، أن حوالي 200 مليون شخص من أحفاد الجاليات اليهودية الإسبانية والبرتغالية حول العالم يمكنهم الآن التقدم بطلب للحصول على "شهادة أصل سفاردي".

وبحسب الأبحاث الجينية الحديثة، تأكد أن "الأشخاص الذين تم تحويل أسلافهم قسرًا من القرن 14 فصاعدًا، يقيمون في الغالب في أمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية وأوروبا، يمكنهم الآن اكتشاف أصلهم اليهودي الذي يعود تاريخه إلى أيام محاكم التفتيش في إسبانيا والبرتغال".

وفي هذا السياق، أكدت عالمة الأنساب جيني ميلجروم، التي كانت قادرة على تتبع خط أمها حتى عام 1405، قبل محاكم التفتيش، "إن شهادة أصل السفارديم هي شهادة تاريخية للكثيرين حول العالم وخاصة في أمريكا اللاتينية والشمالية الذين يتوقون للتواصل مع ماضيهم وحتى الآن لم يكن لديهم طريقة لتحقيق ذلك".

وتقود جيني ميلجروم، عمل رقمنة سجلات محاكم التفتيش، والتي توفر كمية غير مسبوقة من معلومات الأنساب لأولئك الذين يسعون للكشف عن جذورهم اليهودية المحتملة.

وبالرغم من أن هذه الشهادة لا تمنح حامليها أي وضع قانوني، إلا أن عددًا كبيرا من الأشخاص من أصل يهودي يرغبون في إعادة الإرتباط بتراثهم.

وبدوره قال رئيس ومدير منظمة Reconectar أشلي بيري، "هذه لحظة تشكل نموذجًا في التاريخ اليهودي لأنه ولأول مرة أصبح عشرات الملايين من أولئك الذين انفصل أسلافهم بالقوة عن الشعب اليهودي يمتلكون الأدوات اللازمة للبحث عن أصلهم اليهودي".