وزيرة خارجية تشيلي تعتذر مجددا أمام الرئيس الإسرائيلي

جاء هذا خلال حضور الجانبين جنازة ملكلة بريطانيا اليزابيث الثانية

اعتذرت وزيرة خارجية تشيلي اليوم انطونيا اوريولا من الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ على الحادث غير المعهود الذي وقع الأسبوع الماضي، والذي في إطاره منع السفير الإسرائيلي الجديد جيل ارتسيلي من تقديم خطاب اعتماده الى رئيس تشيلي جابريئيل بوريك. جاء هذا بعد مشاركتها في مراسم جنازة الملكة اليزابيث الثانية في العاصمة البريطانية لندن.

كجزء من الاعتذار ، عبرت الوزيرة عن أسفها على الحادث موضحة أن تشيلي معنية لفتح صفحة جديدة بالعلاقات مع دولة إسرائيل، وهذه ليست المرة الأولى التي تعتذر فيها تشيلي لإسرائيل، حيث اعتذروا الأسبوع الماضي أمام السفير الجديد عن الموقف الديبلوماسي المحرج الذي وقع خلال استقباله وذلك احتجاجا على مقتل مسلح فلسطيني (17 عاما) خلال اشتباكات مع القوات الإسرائيلية لدى دخولهم قرية المسلح الذي قَتَل الضابط الإسرائيلي بار فيلج لإجراء عمليات مسح لمنزله تجهيزا لهدمه.

رئيس تشيلي المعروف بآراءه المعادية لإسرائيل -غضب على "مقتل الفتى الفلسطيني"، وبسبب ذلك أبلغوا السفير الجديد الذي انتظر لتقديم خطاب الاعتماد بأن الحدث لن يتم بسبب "غضب الرئيس على مقتل أطفال في غزة".

من جانبها، سارعت الحكومة في تشيلي بالإعلان أن الحديث لا يدور عن عقاب ضد إسرائيل، وأنه أقر تأجيل الموعد الى تشرين أول/أكتوبر. مع ذلك، الحدث يدور عن خطوة غير مسبوقة. وفي المقابل استدعت وزارة خارجية تشيلي السفير الإسرائيلي الجديد الذي وصل الى تشيلي في شهر تموز/يوليو الماضي.

وقال السفير ارتسيلي بعد الاجتماع في سانتياغو الأسبوع الماضي بأن وزيرة خارجية تشيلي ومسؤول آخر في مكتبها، اعتذروا أمامه وأمام إسرائيل عن الحادث وقال "استدعيت من قبل الوزيرة وكان لدينا اجتماعا طويلة استغرق أكثر من ساعة والتي اعتذروا مجددا أمامي وأمام دولة إسرائيل. نفتح صفحة جديدة وحاليا سنركز على تقوية العلاقات المتبادلة".