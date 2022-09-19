البيان يطالب الإسرائيليين بأن يكونوا متيقظين من امكانية استهدافهم في اوروبا

أعرب مسؤولون أمنيون إسرائيليون اليوم عن مخاوفهم بأن تقوم ايران باستهداف الإسرائيليين في اوروبا خلال فترة الأعياد اليهودية، وحذرت "هيئة مكافحة الارهاب" مساء اليوم في بيان من امكانية تنفيذ عملية ايرانية ضد أهداف إسرائيلية في اوروبا.

وقال المسؤلوون إن الايرانيين لم يتخلوا عن رغبتهم الانتقام على تصفية مسؤولين في الحرس الثوري. وبحسب مسؤول أمني كبير :"الأحداث الأمنية التي وقعت في تركيا تراجعت بمستواها المرتفع الذي شهدناه، لكن النشاط الايراني لا زال متواصلا. في كل مكان يمكنهم العمل فيه ويوجد لديهم بنية تحتية، حين تسنح لهم الفرصة، لن يترددوا بالعمل. هذه أحداث يمكن أن تنفجر. كان هناك عدد غير قليل من العمليات الايرانية على الأراضي الاوروبية رغم أنف الاوروبيين".

وأضاف المسؤول :"كانت هناك أنشطة في غربي اوروبا والدول الاسكندنافية ضد مسؤولين في المعارضة وايضا تقارير عن أنشطة ضد مسؤولين أمريكيين على الأراضي الاوروبية. كانت ايضا تقارير حول جهود للمساس بالإسرائيليين، وبالتالي فإن اوروبا هي جزء من الملعب الايراني. وسينشطون في كل مكان فيه مجتمعات شيعية، مغتربين من ايران ومجتمعات إجرامية".

وبرأيه :"في العام الماضي كان لدينا قبرص، تركيا وكانت هناك إشارات من عدة أماكن من اوروبا. نحن دائما نحاول المراقبة، لكننا نكتشف رغبات ونشاطات من جانب ايران للعمل في اوروبا ضد إسرائيليين. إن توفر لنا مزيد من المعلومات المحددة سوف ننشر تحذيرا من السفر، لكن حاليا يجب على الإسرائيليين أن يكونوا مدركين لذلك وأن يكونوا يقظين".

من جانبه حذر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي صباح اليوم بأن التنظيمات الجهادية الدولية والتنظيمات الاسلامية المتشددة وخصوصا داعش ستواصل إظهار دافع لتنفيذ عمليات ضد أهداف يهودية وإسرائيلية في دول مختلفة من العالم. وأشار مجلس الأمن القومي بأن هذه الرغبة مدعومة بتصريحات علنية من جانب رؤساء هذه التنظيمات، الذين يطالبون باستهداف إسرائيليين ويهود.