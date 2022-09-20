أكثر من 200 منظمة غير حكومية: شخص في العالم يموت من الجوع كل أربع ثوان

"عددا مروّعا من الناس يبلغ 345 مليونا يعيش حاليا في حالة جوع شديد، وهو رقم ازداد بأكثر من الضعف منذ 2019"

دعت أكثر من 200 منظمة غير حكومية في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى تحرك دولي حاسم من أجل "إنهاء أزمة الجوع المتصاعدة في العالم" مشيرة إلى أن "التقديرات تفيد بأن شخصا يموت كل أربع ثوانٍ في العالم، أي ما يقرب من 19700 شخص يموتون من الجوع كل يوم"

وأفادت المنظمات في بيان بأن "منظمات من 75 بلدا وقعت على رسالة مفتوحة عبّرت فيها عن غضبها من مستويات الجوع المرتفعة بشدة و(قدّمت) توصيات من أجل التحرّك"، محذرة من أن "عددا مروّعا من الناس يبلغ 345 مليونا يعيش حاليا في حالة جوع شديد، وهو رقم ازداد بأكثر من الضعف منذ العام 2019".

وأضاف البيان "رغم تعهّدات قادة العالم بعدم السماح إطلاقا بوقوع مجاعة في القرن الـ21، إلا أن المجاعة باتت وشيكة أكثر في الصومال. حول العالم، هناك 50 مليون شخص على حافة المجاعة في 45 بلدا".

ونشرت هذه الرسالة المفتوحة لمناسبة انطلاق أعمال الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة التي يشارك فيها كبار القادة السياسيين وممثلين عن المجتمع المدني خلال أسبوع يشهد أهم تجمّع دبلوماسي في العالم.

ومن جهته قال عضو جمعية رعاية الأسرة اليمنية(إحدى الجهات الموقعة على الرسالة) مهنا أحمد علي الجبالي، إنه أمر "مريع بأنه بوجود كل هذه التقنيات الزراعية اليوم، ما زلنا نتحدث عن المجاعة في القرن الـ21". وأضاف "الأمر غير مرتبط ببلد واحد أو قارة واحدة ولا يوجد قط سببا واحدا فقط للجوع. يتعلق الأمر بغياب العدالة في البشرية أجمع".