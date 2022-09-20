انطلاق اجتماعات الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم في نيويورك

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن "العالم يمر بأزمات خطيرة والتحديات تنتشر أكثر"

تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، اجتماعات الدورة الـ77 التي تستمر لمدة أسبوع، والتي من المقرر أن تناقش عدة ملفات في مقدمتها الحرب في أوكرانيا والتغير المناخي وانعدام الأمن الغذائي، وذلك بعد عامين من غياب المشاركة الحضورية بسبب جائحة كورونا.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن "العالم يمر بأزمات خطيرة والتحديات تنتشر أكثر"، وأضاف "هناك من يحتاج لمساعدات عاجلة في ظل الأزمة بين أوكرانيا وروسيا"، مؤكدا أن "اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية إنجاز متعدد الأطراف"، حسب موقع العين الإخبارية.

وأردف أنطونيو غوتيريش، خلال كلمته الافتتاحية، "لم يتحقق الاستقرار في سوق الأسمدة، فالعالم سيعاني أزمة غذاء العام المقبل.. السلع الغذائية لا تخضع للعقوبات"، معتبرا أن "الأزمة في أوكرانيا وأزمات الدول النامية والطاقة والمناخ يجب أن توحد المجتمع الدولي لمواجهتها".

وأشار أنطونيو غوتيريش في حديثه إلى أن "الانقسامات الجيوسياسية تتسبب في تشتت مجلس الأمن".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد، قد غادر أمس الاثنين، إسرائيل في اتجاه نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وسيركز خطابه، الخميس الوشيك، حول إيران ومعارضة إسرائيل لاستئناف الاتفاق النووي.

ومن المتوقع أن يشارك أكثر من 150 من رؤساء الدول والحكومات في هذه الجلسات التي تعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وقد أثرت على ترتيباتها وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.