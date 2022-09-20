بعد احتجاج إسرائيلي: نقل اجتماع التحالف من أجل الحرية الدينية من بيروت إلى جنيف

بعد احتجاج اسرائيل لمنع الاسرائيليين من المشاركة في المؤتمر الديني المنعقد في بيروت

في أعقاب احتجاج إسرائيلي الغت الولايات المتحدة وبريطانيا مكان الاجتماع السنوي للتحالف الدولي لحرية الدين والمعتقد (IRFBA) في بيروت، وبحسب "واينت " فإن ذلك جاء بعد أن اتضح أنه بموجب قوانين الهجرة اللبنانية تم منع إسرائيليين من المشاركة فيه، وانه تم منع أشخاص يوجد على جوازاتهم ختم الدخول الى إسرائيل من الوصول الى لبنان.

تأسس التحالف، ومقره وزارة الخارجية الأمريكية - من قبل وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، ويضم 36 دولة بينها إسرائيل، وهو لا يضم أي دولة إسلامية، والرئيسة الدورية له حاليا هي بريطانيا. وهدف التحالف هو دفع حرية الدين والمعتقد في أنحاء العالم، وكافة أعضاءه ملتزمون بهذه المبادئ. وكافة أعضاء التحالف ملتزمون بمبادئه. التحالف يدعم إدانة ملاحقة واستهداف حرية الدين الى جانب الحوارات بين الأديان، وهم يجتمعون مرة شهريا عن طريق الزوم.

هذا العام، وبصورة غير واضحة قرر التحالف عقد اجتماعه السنوي في بيروت وقام بإطلاع أعضاءه على ذلك، رغم أن لبنان ليست عضو بالتحالف. رئيسة التحالف، والتي هي نائبة بريطانية ومبعوثة رئيس حكومة بريطانيا لشؤون الدين والمعتقد، أطلعت الأعضاء أن من يحملون الجوازات الإسرائيلية لن يتمكنوا من المشاركة في الاجتماع لأنه يعقد في بيروت، وأيضا ستكون هناك مشكلة لكل من لديه ختم إسرائيلي على جواز سفره لدى دخوله لبنان.

هذا القرار بحسب "واينت" اصاب الجانب الإسرائيلي بالذهول، حيث اتخذ بدون التشاور معها، وفي أعقاب ذلك قررت وزارة الخارجية الإسرائيلية بعث رسالة احتجاج الى الولايات المتحدة وبريطانيا، موقعة من جانب رئيس الدبلوماسية العامة في وزارة الخارجية عمنوئيل نحشون.العاملون في وزارة الخارجية والسفارة الإسرائيلية في لندن وواشنطن توجهوا الى نظرائهم محتجين على القرار. وقالت إسرائيل إنه من غير الممكن إجراء المؤتمر في دولة لا تسمح بوصول الإسرائيليين وإن معنى الاجتماع هو استبعاد لإسرائيل والتي هي عضو هام فيه. وقالوا إن "القرار يعتبر تمييزا يتعارض مع المبادئ الأساسية للتحالف".

ولهذا السبب، إسرائيل عبرت عن معارضة شديدة للقرار، الذي اتخذ دون مشورتها ومع معرفة واضحة بأن الإسرائيليين أو من في جوازاتهم ختم دخول الى إسرائيل، لن يتمكنوا من الدخول الى لبنان. في المقابل، بعثت وزارة الخارجية رسائل حول الموضوع الى سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل.

الاحتجاج الإسرائيلي كان فعالا، وبعثت رئيسة المنظمة رسالة اعتذار بسبب عدم التشاور مع إسرائيل، وأقرت بوجود خطأ باختيار مكان مؤتمر الربيع في بيروت. وكتبت بأن إسرائيل دولة هامة وعضو مركزي بالمنظمة، وفي أعقاب ذلك أقر سحب القرار. وبسبب ذلك، فإن المؤتمر سيقام في جنيف على هامش اجتماع مجلس حقوق الإنسان في الربيع.

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