بمناسبة يوم السلام العالمي: الامارات تلقي بيانا مشتركا بمجلس حقوق الانسان باسم دول "اتفاقيات ابراهيم"

يتمحور البيان حول تعزيز استخدام التكنلوجيا بالوصول الى السلام ،

قدمت الإمارات، اليوم الأربعاء، بيانا مشتركا في مجلس حقوق الإنسان في جنيف باسم إسرائيل والبحرين، المغرب، الولايات المتحدة والامارات، حول تعزيز استخدام التكنلوجيا بالوصول الى السلام، بمناسبة مرور عامين على توقيع "اتفاقات إبراهيم"في يوم "السلام العالمي".

وهذه هي المبادرة الرسمية المشتركة الثانية لدول "اتفاقيات إبراهيم" في الأمم المتحدة، البيان السابق، تحدث عن النساء، السلام والأمن. موضوع البيان هذا العام أختير بسبب دور التكنلوجيا لتعزيز العلاقات الدافئة التي نشأت بين الشعوب قبل وبعد التوقيع على اتفاقيات إبراهيم، خصوصا في فترة أزمة كورونا. وضمان المنصة الرقمية بتجذر ونمو رسائل السلام والتواصل والحوار.

وذكر البيان المشترك أن الارتفاع المتزايد لاستخدام التقنيات التكنلوجية، أدى في المقابل بأنه يمكن العمل للحفاظ على التكنلوجيا والانترنت في مكان آمن، ودعوا أصحاب المصالح بالعمل سوية لمنع انتشار التضليل، التمييز والتنمر في الشبكة. والتزمت هذه الدول بالعمل على ذلك ، مع الحفاظ على حرية التعبير.

وقالت ميراف ايلون شاحر، سفيرة إسرائيل بالامم المتحدة في جنيف :"التعاون مع دول اتفاقيات إبراهيم ايضا في الساحات المتعددة هام جدا. القضايا العالمية العابرة للقارات فرصة ممتازة لتعميق العلاقات لمواجهة مشتركة مع التحديات المختلفة. المنصات الرقمية أتاحت تطوير العلاقات الشخصية بين شعوبنا، ونحن نعتقد أن العلاقات بين الشعوب ضرورية وحيوية للتوصل ودفع السلام".